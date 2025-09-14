L’analyste politique israélien Edy Cohen a affirmé que les États-Unis ont « trahi le Qatar », soulignant qu’ils avaient donné le feu vert à ‘Israël’ pour mener son attaque contre la capitale qatarie, Doha, dans le but d’assassiner les dirigeants du Hamas.

Dans une interview accordée à la chaîne israélienne i24NEWS, Cohen a souligné que Washington était partenaire de l’attaque, ajoutant que le président américain Donald Trump avait « exploité et trompé les Qataris » à travers son post concernant les négociations de cessez-le-feu à Gaza.

Il a également déclaré que « Trump a trompé les États du Golfe et leur a pris leur argent », et a estimé que la Turquie « exploite également les Qataris », car elle « n’a pas soutenu le Qatar », malgré leur alliance.

Cohen s’est interrgogé: « Où sont les défenses aériennes et les F-15 ?»

La déclaration de Cohen s’ajoute à ce que les médias israéliens ont rapporté, citant des responsables dès les premiers instants de l’attaque contre Doha, confirmant la coordination entre les États-Unis et ‘Israël’.

La chaîne israélienne 14 a pour sa part cité un haut responsable israélien affirmant que les États-Unis avaient été informés de l’attaque avant son lancement et avaient apporté leur plein soutien à ‘Israël’.

Dans ce contexte, la chaîne israélienne 12 a également cité un responsable israélien révélant que Trump avait « donné le feu vert à l’attaque contre la direction du Hamas au Qatar ».

Citant diverses sources, cette chaîne ajoute que « des avions espions américains et britanniques survolaient la zone avant l’attaque », expliquant qu’« Israël doit se coordonner avec les Américains » car ils contrôlent l’espace aérien qatari.

La chaîne 13 s’est en outre demandé si Trump n’avait pas mené une « manœuvre de désinformation » en prévision de l’attaque israélienne contre Doha.

« Ce que nous avons vu ces derniers jours est-il une manœuvre de désinformation, similaire à ce qui s’est produit avant la guerre avec l’Iran ? Le plan présenté par Trump visait-il simplement à favoriser cette réunion ou à diffuser un spectacle de négociations ? »