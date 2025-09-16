Madrid a annoncé, le lundi 15 septembre, l’annulation d’un contrat de près de 700 millions d’euros portant sur l’achat de lance-roquettes de conception israélienne, suite à la confirmation la semaine dernière de l’interdiction de contrats d’armement avec ‘Israël’.

Le contrat, attribué à un consortium espagnol, prévoit l’achat de 12 unités du système de lance-roquettes à haute mobilité Selam (HMLS), une évolution du système Pulse du consortium israélien Elbit Systems, selon le rapport Military Balance publié par l’Institut international d’études stratégiques (IISS).

Il s’agissait de l’un des plus importants contrats signés entre l’Espagne et ‘Israël’ dans le domaine de la défense.

Cependant, selon les informations confirmées par le ministère espagnol de la Défense, le projet a été annulé avant son exécution complète, invoquant à la fois des raisons politiques et stratégiques.

Les motivations de l’Espagne

Plusieurs facteurs semblent avoir conduit à cette décision. Une partie de la classe politique espagnole, notamment au sein de la gauche et des mouvements sociaux, critique depuis longtemps la coopération militaire avec ‘Israël’, accusée de renforcer ses capacités dans la guerre génocidaire à Gaza.

Du côté israélien, cette décision risque de provoquer des tensions, Elbit Systems étant un acteur majeur de l’industrie militaire dans l’entité sioniste.

En Espagne, les ONG pro-palestiniennes ont salué ce choix comme une victoire symbolique, estimant que Madrid ne doit pas contribuer indirectement à alimenter la guerre génocidaire à Gaza.

Un signal pour l’Europe ?

L’annulation de ce contrat pourrait également envoyer un signal à d’autres pays européens engagés dans des accords similaires avec ‘Israël’. Elle relance le débat sur la compatibilité entre coopération militaire et respect du droit international.

En annulant un contrat d’armement de 820 millions de dollars avec Elbit Systems, l’Espagne fait un choix lourd de conséquences politiques et diplomatiques. Entre pressions internes, considérations éthiques et repositionnement stratégique, Madrid semble vouloir affirmer une ligne plus indépendante dans ses relations avec ‘Israël’ et, plus largement, dans sa politique de défense.

Il convient de noter que la guerre génocidaire israélienne contre Gaza, lancée depuis octobre 2023, a fait près de 65.000 martyrs, dont une majorité de femmes et d’enfants.