The Intercept a rapporté que « des militants universitaires craignaient d’être pris pour cible par les autorités américaines avant même que Washington ne commence à expulser des étudiants internationaux qui exprimaient leur position sur la guerre israélienne contre Gaza plus tôt cette année ».

Le site a rapporté que « deux étudiants de troisième cycle de l’Université Cornell, Momodou Taal et Amandla Thomas-Johnson, étaient si inquiets qu’ils ont quitté leurs résidences universitaires pour se cacher dans une maison près d’Ithaca, dans l’État de New York ».

Selon le site The Intercept, « Homeland Security Investigations, la branche du renseignement de l’Immigration and Customs Enforcement (ICE) des États-Unis, est déterminé à les retrouver et a envoyé des assignations à Google et Facebook pour obtenir des informations sensibles sur leurs comptes Gmail, Facebook et Instagram ».

Dans le cas de Thomas-Johnson, Google a transmis les données à l’ICE avant de l’informer ou de lui donner la possibilité de contester l’assignation. Lorsqu’il a pris connaissance de la demande, il a quitté le pays.

Le site a souligné que, « sous la première administration Trump, les entreprises technologiques ont fait preuve d’une plus grande résistance aux assignations fédérales au nom d’utilisateurs ciblés, en particulier ceux qui exprimaient leurs opinions ».

Aujourd’hui, avec l’utilisation croissante par l’ICE d’outils numériques complets, la volonté des entreprises de la Silicon Valley de se conformer à ces demandes expose les militants à des risques accrus.

Lindsay Nash, professeure de droit au Cardozo College, a déclaré « qu’il est inquiétant que ces types d’assignations à comparaître soient utilisées sans droit de les contester ni même d’en être informée à l’avance ».

Google a refusé de commenter les détails de l’affaire, mais a déclaré que sa « réponse à toute assignation à comparaître est soumise à un examen juridique approfondi et qu’elle s’oppose à toute demande excessive ou inappropriée ».

Selon The Intercept, les assignations administratives de l’ICE reposent sur une disposition légale vague qui lui permet de demander des « documents relatifs au droit d’une personne à entrer ou à résider aux États-Unis », sans nécessiter d’approbation judiciaire ni de justification légale, comme dans le cas d’un mandat de perquisition.

Le site a ajouté que « le Département d’État américain a révoqué le visa de Tala après qu’une analyse ciblée ait confirmé son implication dans des activités antisémites, fondée sur sa participation à des manifestations pro-Gaza, selon une déclaration sous serment déposée ultérieurement au tribunal ».

Le site a indiqué que « Tala a porté plainte contre l’ICE à la mi-mars pour empêcher son arrestation, mais qu’à cette date, lui et Thomas-Johnson s’étaient cachés dans une maison à 16 km d’Ithaca ».

Deux jours après le dépôt de la plainte, l’ICE a adressé une assignation à comparaître à Meta pour obtenir des informations sur les comptes de Tala. L’entreprise lui a accordé 10 jours pour faire appel avant de transmettre ces informations. Une semaine plus tard, le département a adressé une assignation similaire à Google concernant son compte Gmail.

Tala a qualifié l’opération d’« opération de phishing » et a déclaré avoir décidé de quitter le pays et de retirer sa plainte en avril, ce qui a incité l’ICE à retirer son assignation.

Fin mars, l’agence a adressé une nouvelle assignation à comparaître à Google pour obtenir les données du compte de Thomas-Johnson, sans l’avertir ni lui donner la possibilité de s’y opposer. Google s’est conformé à l’assignation et l’a informé quelques semaines plus tard.

En mai, Thomas-Johnson a reçu une lettre de l’entreprise l’informant qu’elle avait répondu à une mesure des forces de l’ordre. À cette date, il avait également quitté le pays après que son ami a été arrêté à l’aéroport de Tampa et a fait l’objet d’un mandat d’arrêt à son nom.

L’avocat de Thomas-Johnson a contacté Google, qui a confirmé que l’entreprise n’a transmis que des « informations d’abonnement de base », telles que son nom et son numéro de téléphone, sans le contenu des communications ni les informations de localisation ».

Source: Média