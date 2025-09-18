L’Arabie saoudite et le Pakistan ont signé un accord de défense conjoint mercredi, lors de la visite du Premier ministre pakistanais, Shehbaz Sharif, à Riyad.

« Cet accord, qui reflète l’engagement commun des deux pays à renforcer leur sécurité et à instaurer la stabilité et la paix dans la région et dans le monde », vise à développer la coopération en matière de défense entre les deux parties et à renforcer la dissuasion mutuelle contre toute agression », selon un communiqué publié par le cabinet de Sharif.

L’accord stipule également que « toute agression contre l’un des pays est considérée comme une agression contre les deux ».

Par ailleurs, un haut responsable saoudien a déclaré à Reuters que « l’accord de défense saoudo-pakistanais est un accord de défense global qui inclut tous les moyens militaires ».

Cet accord renforce la coopération de longue date en matière de sécurité entre Riyad et Islamabad, dotée de l’arme nucléaire.

Source: Médias