Selon Le Figaro, le ministère français de l’Intérieur a mis en garde « les mairies contre l’affichage du drapeau palestinien sur les bâtiments publics le 22 septembre, date à laquelle la France annoncera sa reconnaissance de l’État de Palestine ».

Dans un télégramme consulté par l’AFP, le ministère a expliqué que « le principe de neutralité du service public interdit de tels affichages », exhortant « les maires à saisir le tribunal administratif de toute décision d’affichage de drapeaux palestiniens ».

Le ministère a appelé les maires à s’opposer à cette mesure, précisant dans un télégramme consulté par l’AFP que « le principe de neutralité du service public interdit de tels affichages ».

Il les exhorte également à « saisir le tribunal administratif de la décision des maires qui décident d’afficher des drapeaux palestiniens sur leurs bâtiments municipaux ».

Cet avertissement fait suite à l’appel d’Olivier Faure, premier secrétaire du Parti socialiste, pour que le drapeau palestinien soit hissé sur les bâtiments municipaux le jour prévu pour la reconnaissance de l’État de Palestine par la France.

Source: Médias