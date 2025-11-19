Des sources au sein du Secrétariat général du Conseil suprême de sécurité nationale iranien ont démenti auprès de la chaine satellitaire libanaise Al-Mayadeen les informations diffusées concernant le contenu de la rencontre entre le secrétaire du Conseil, Ali Larijani, et le président libanais, le général Joseph Aoun.

Ces sources ont exprimé leur étonnement face aux informations publiées sur le déroulement de la rencontre, écartant catégoriquement la possibilité que les déclarations absurdes attribuées au président libanais aient réellement été faites par lui.

Elles ont expliqué à Al-Mayadeen : « Nous pensons que la présidence libanaise possède un enregistrement vidéo intégral de la rencontre, et sa publication suffirait à rétablir la vérité pour tous.»

Ce démenti intervient alors que de prétendues informations circulent sur un site web concernant le contenu de la rencontre qui s’est tenue en août dernier à Beyrouth entre Larijani et Aoun.

Lors de sa visite à Beyrouth, M. Larijani a affirmé que son pays « a toujours soutenu l’existence de gouvernements forts, compétents et indépendants au Liban».

Il a exprimé l’espoir de la République islamique que « les aspirations du Liban s’orientent vers ce qui est bon et bénéfique pour son peuple », soulignant « l’amitié historique entre les peuples libanais et iranien ».

Selon un site libanais Asas Media, le président libanais aurait affirmé « Ali Larijani était assis ici. A votre place. Dans ce même hall, il a entendu de ma part des paroles très dures. Il semblait extrêmement agité : Les chiites du Liban sont ma responsabilité, pas la vôtre. Des déclarations de cette ampleur, et même d’autres plus virulentes, l’ont contraint à contenir son agitation jusqu’à ce que ses jambes tremblent. Il a quitté le palais sous le choc. Puis il est revenu et a demandé un rendez-vous, mais j’ai refusé de le recevoir. »

Source: Médias