Dans la soirée de ce mardi, 11 personnes sont tombées en martyres selon un bilan encore provisoire dans un raid israélien qui a visé le camp des refugiées palestiniens Aïn el-Héloué, au sud du Liban.

Selon les correspondants sur place, c’est le parking de voitures qui a été visé.

L’armée d’occupation israélienne a dit avoir frappé un camp d’entraînement du mouvement de résistance palestinien Hamas dans le sud du Liban.

Dans la journée deux raids meurtriers de drones israeliens ont visé deux voitures dans deux régions du sud du Liban, tuant deux personnes. Le premier raid a été perpétré dans la localité de Bint Jbeil, a rapporté le ministère de la Santé. Sa victime Ibrahim Chaaito est un fonctionnaire de municipalité tandis que le second.

Un martyr a également succombé dans le second perpétré à Blida. Une excavatrice y a également été visé par un autre raid y mettant le feu.

Dimanche, les autorités libanaises avaient fait état d’un mort à al-Mansouri dans une frappe revendiquée par la suite par l’armée israélienne qui avait affirmé avoir ciblé un responsable du Hezbollah dans ce secteur du sud du Liban.