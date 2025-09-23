L’envoyé américain pour le Liban et la Syrie, Thomas Barrack, a transmis, le lundi 22 septembre, plusieurs messages à l’État libanais, lors d’une interview avec la chaine de télévision émiratie Sky News Arabia.

Selon lui, « tout ce que fait le Liban concernant le Hezbollah se limite à des paroles, sans aucune mesure concrète ».

Bien qu’il ait qualifié « la situation au Liban de très difficile », ses propos étaient porteurs d’une menace claire, affirmant que « le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu se moque des frontières et des lignes rouges, et qu’il est prêt à agir n’importe où s’il sent qu’Israël est menacé ».

Il a dans ce contexte déclaré que « les États-Unis n’interviendront pas pour affronter le Hezbollah, que ce soit par l’intermédiaire de leurs forces ou du Commandement central américain ».

Barrack a en outre déclaré que « le Hezbollah est notre ennemi, tout comme l’Iran, et nous devons couper la tête de ces serpents et empêcher leur financement.»

Des sources bien informées, citées par le quotidien libanais AlAkhbar, ont estimé que « les déclarations de Barrack reflètent une position négative des États-Unis et d’Israël envers l’État libanais, malgré les concessions qu’il a faites ».

Washington et Tel-Aviv voient que « les autorités libanaises mentent et ne font pas ce qu’on attend d’elles concernant le désarmement du Hezbollah. Cela pourrait nécessiter une intervention israélienne directe dans les semaines et les mois à venir, par le biais d’une opération terrestre atteignant la rivière Al-Awwali.»

Les sources ont en outre interprété la déclaration de Barrack selon laquelle « le Hezbollah reçoit jusqu’à 60 millions de dollars par mois de sources diverses. Les Libanais croient que le Hezbollah ne reconstruit pas ses forces, alors qu’en réalité, il le fait », comme une justification des prochaines actions de l’occupation israélienne.

Les déclarations de Barrack concernant le financement du Hezbollah ont été accompagnées de l’annonce par le Département d’État américain d’une récompense pouvant atteindre 10 millions de dollars pour toute personne fournissant des informations sur les réseaux financiers du Hezbollah.

Le programme « Récompenses pour la justice » du Département d’État américain a déclaré dans un message publié sur la plateforme X : « Aidez-nous à perturber les flux financiers vers les ‘terroristes’ du Hezbollah. Avez-vous des informations sur les réseaux financiers du Hezbollah ? Contactez-nous ; vos informations pourraient vous permettre de bénéficier d’un transfert et d’une récompense.»