Les forces armées yéménites ont annoncé, mercredi soir, « une opération militaire de haute qualité visant deux cibles israéliennes dans la région d’Umm al-Rashrash (Eilat), dans le sud de la Palestine occupée ».

Le porte-parole des forces armées yéménites, le général de brigade Yahya Saree, a expliqué dans un communiqué que « l’armée de l’air a mené l’opération à l’aide de deux drones qui ont ciblé deux cibles ennemies », confirmant que « l’opération a atteint ses cibles avec succès et que les systèmes de défense antimissiles israéliens n’ont pas réussi à l’intercepter ».

Saree a indiqué que « cette opération est la deuxième en 24 heures, l’armée de l’air ayant mené une opération militaire plus tôt mardi avec plusieurs drones ciblant des cibles ennemies israéliennes dans les régions d’Umm al-Rashrash et de Beersheba, dans le sud de la Palestine occupée ».

Il a ajouté que « cette opération s’inscrit dans le cadre du soutien au peuple palestinien opprimé et ses moudjahidines, une réponse aux crimes de génocide et à l’escalade dangereuse perpétrée par l’ennemi israélien contre nos frères de la bande de Gaza, et une réponse à l’agression israélienne contre le Yémen ».

Plus de 20 blessés, dont deux grièvement, suite à l’explosion d’un drone yéménite à Eilat

Plus tôt dans la journée, la chaîne israélienne 10 a rapporté que « 24 personnes ont été blessées suite à l’explosion d’un drone à Eilat, dans le sud de la Palestine occupée.

La chaîne israélienne Kan a rapporté mercredi que « 24 personnes ont été blessées suite à l’explosion d’un drone à Eilat, dans le sud de la Palestine occupée.

La chaîne israélienne Channel 12 a indiqué que « deux des blessés sont dans un état critique ».

Les médias israéliens ont rapporté avoir entendu deux explosions à Eilat, dans le sud de la Palestine occupée, au moment même où les sirènes d’alerte aérienne retentissaient.

Les médias israéliens ont également rapporté que « le drone, en provenance du Yémen, a frappé le quartier du Club Hotel, une attraction touristique ».

La radio militaire israélienne a rapporté que deux missiles ont été tirés pour intercepter le drone yéménite, mais que les tentatives d’interception ont échoué, ce qui a conduit à l’ouverture d’une enquête par l’armée.

Il convient de noter que c’est la deuxième fois en une semaine qu’un drone yéménite explose à Eilat, après l’explosion survenue jeudi dernier à l’hôtel Naveh, qui avait causé des dégâts.

