Le Washington Post a révélé jeudi que le secrétaire américain à la Guerre, Pete Hegseth, a convoqué des centaines de chefs militaires du monde entier pour une réunion urgente la semaine prochaine, sans en expliquer les raisons.

Le Washington Post a rapporté que « les chefs militaires et leurs collaborateurs ignorent toujours les raisons de cette convocation, alors que la réunion doit se tenir sur une base du Corps des Marines des États-Unis en Virginie ».

Le journal a indiqué que « cette décision a semé la confusion et l’inquiétude au sein des milieux militaires ».

Dans une interview accordée à la chaine satellitaire libanaise Al-Mayadeen, le porte-parole du Pentagone, Sean Parnell, a déclaré que « le secrétaire à la Guerre s’adressera à ses hauts responsables militaires en début de semaine prochaine ».

Le 5 septembre 2025, le président américain Donald Trump a signé un décret rebaptisant le ministère de la Défense « Département de la Guerre », une initiative promue depuis longtemps « dans le but de promouvoir la puissance de l’armée américaine dans le monde », selon l’Associated Press.

Trump a déclaré que le nom « Département de la Défense » était « plus approprié, surtout compte tenu de la situation actuelle dans le monde ».

Source: Médias