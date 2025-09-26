Une source au sein des forces armées yéménites de Sanaa a déclaré à la chaine satellitaire libanaise Al-Mayadeen que « la défense aérienne yéménite a intercepté des formations aériennes israéliennes participant à l’agression contre la capitale, Sanaa ».

La source a expliqué que « la défense aérienne a réussi à forcer ces formations à se retirer avant de lancer des raids », précisant que « l’armée d’occupation a eu recours à des tirs navals pour cibler la capitale ».

La source a confirmé à Al-Mayadeen que « l’armée d’occupation a déployé des dizaines d’avions dans le cadre d’une tentative d’agression de grande envergure, mais que les défenses yéménites étaient parfaitement préparées et ont tendu des embuscades aériennes précises pour les contrer ».

Morts et blessés dans les bombardements israéliens

Le ministère yéménite de la Santé a annoncé jeudi soir que » huit personnes ont été tuées et 142 autres blessées », selon un bilan préliminaire de l’agression israélienne contre la capitale, Sanaa.

Le correspondant d’Al-Mayadeen a rapporté jeudi « qu’une agression israélienne a visé la capitale yéménite, Sanaa » soulignant « les raids israéliens ont ciblé des quartiers résidentiels et des installations civiles dans les parties sud, est et ouest de Sanaa ».

Dans les détails des attaques israéliennes, l’agression israélienne a visé la centrale électrique de Dhahban, au nord de Sanaa, un quartier résidentiel de la rue Al-Raqqas, dans le district de Main à Sanaa, et un autre quartier résidentiel des quartiers de Hadda et Al-Nahdain, dans le district d’As-Sabeen, au sud de la capitale.

Colonel Al-Falahi : Pour ces raisons, « Israël » ne parviendra pas à dissuader les Houthis.

Le colonel Hatem Karim Al-Falahi, expert militaire et stratégique de la chaine qatarie al-Jazeera, a déclaré qu’Israël ne parviendrait pas à dissuader le groupe Ansarullah malgré la férocité de ses frappes aériennes sur la capitale yéménite, Sanaa. Il a expliqué que « la nature du conflit, ainsi que les facteurs géographiques et les renseignements, rendent cet objectif impossible ».

Malgré cette escalade, Al-Falahi a souligné que « le manque de renseignements entrave la capacité d’Israël à cibler les véritables moyens militaires des Houthis, notamment les lanceurs de missiles balistiques et les drones ».

Il a expliqué que « les frappes répétées restent aveugles et visent principalement à accroître la pression interne sur le groupe sans garantir l’arrêt de ses attaques ».

Il a ajouté que « les Houthis exploitent la géographie accidentée du Yémen, avec ses montagnes et ses zones reculées, qui entravent les opérations de surveillance et de ciblage. Le groupe adopte également des méthodes innovantes de lancement de missiles et de drones, ce qui complique leur localisation ou leur destruction complète par Israël ».

Il a souligné que » la distance entre Israël et le Yémen, qui dépasse les 2 000 kilomètres, pose un défi supplémentaire, car Israël ne peut mener de frappes aériennes quotidiennes et continues, comme c’est le cas dans la bande de Gaza ou au Liban, ce qui donne aux Houthis une plus grande latitude pour poursuivre leurs attaques ».

Source: Médias