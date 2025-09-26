Le Premier ministre britannique Keir Starmer a qualifié d’absurde et de ridicule l’affirmation du président américain Donald Trump selon laquelle Londres « souhaite adopter la charia ».

Trump a fait cette déclaration mardi lors d’un discours devant l’Assemblée générale des Nations unies à New York, dans lequel il a également pris pour cible le maire de Londres, Sadiq Khan.

« Je regarde Londres, où vous avez un maire terrible, vraiment terrible, et où les choses ont tellement changé », a déclaré Donald Trump. « Maintenant, ils veulent adopter la charia ».

Starmer a déclaré à la presse à Londres qu’il y avait « quelques points » sur lesquels lui et le président étaient en désaccord, malgré la réussite de la visite d’État en Grande-Bretagne du président américain au début du mois, lors de laquelle les divergences avaient été passées sous silence.

« C’est l’un d’entre eux. L’idée d’introduire la charia est absurde. Et Sadiq Khan est un homme très bien qui lutte efficacement contre la criminalité », a-t-il déclaré.

« Nous avons eu une bonne visite d’Etat la semaine dernière, mais sur ce point, je ne suis pas d’accord avec lui (…) les commentaires sur la charia sont ridicules », a-t-il ajouté.

Khan, un musulman membre du Parti travailliste de centre-gauche de Starmer, est en conflit depuis longtemps avec le président Trump.

En fonction depuis 2016, il l’avait critiqué cette année-là pour son projet d’interdiction de voyager pour les ressortissants de certains pays à majorité musulmane.

Avant la première visite officielle de Donald Trump à Londres en 2019, M. Khan l’avait également comparé aux « dictateurs européens des années 1930 et 1940 ».

Suite aux dernières déclarations de Donald Trump, M. Khan a rétorqué que ses commentaires montraient qu’il était « raciste, sexiste, misogyne et islamophobe ».

Source: AFP