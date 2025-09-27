Le Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) iranien a affirmé que « les ambitions et les plans des sionistes et des Américains visant à affaiblir ou à éliminer la Résistance ont échoué à maintes reprises et, cette fois encore, ils ne feront que déshonorer et humilier l’ennemi.»

Dans une déclaration marquant l’anniversaire du martyre des chefs de la résistance Sayed Hassan Nasrallah et Hashem Safieddine, ainsi que du général de division martyr Abbas Nilforoushan, le CGRI a souligné que « la Résistance n’est pas une institution qui peut être éliminée par des opérations politiques ou sécuritaires. Il s’agit plutôt d’une identité, d’une idéologie et d’une culture vivantes, ancrées dans les convictions des peuples de la région, qui se renforcent de jour en jour.»

Le communiqué souligne que « Sayed Hassan Nasrallah et Sayed Hashem Safieddine ont fait du front de résistance un symbole de la fierté de la nation islamique et une force stratégique aux niveaux régional et mondial ».