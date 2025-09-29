Le secrétaire du Conseil suprême de la sécurité nationale iranienne a déclaré que son pays était prêt à soutenir le Liban et sa résistance à tous les niveaux.

Ali Larijani a fait ces déclarations lors d’une réunion avec le secrétaire général du mouvement de résistance libanais Hezbollah, le cheikh Naïm Qassem, à Beyrouth dimanche.

« L’Iran est présent à tous les niveaux de soutien au Liban et à sa résistance », a-t-il déclaré.

Il a assuré que le soutien de l’Iran au Liban et à sa résistance est basé sur les directives du Leader de la Révolution islamique, l’Ayatollah Sayed Ali Khamenei, et en accord avec le gouvernement et le peuple iraniens.

Le secrétaire général du Hezbollah a pour sa part remercié l’Iran pour son soutien indéfectible au Liban et à sa résistance.

Cheikh Qassem a souligné « la fermeté du Liban face aux défis et aux menaces émanant des États-Unis et d’Israël ».

Et d’ajouter : « le peuple résistant possède un haut degré de fierté et de soutien à la libération et à l’indépendance ».

« Le peuple libanais courageux et patient remportera la victoire face à l’ennemi israélien », a renchéri le numéro un du Hezbollah.

« Le Hezbollah est ouvert à tous et est prêt à toutes les formes de coopération avec ceux qui s’opposent à l’ennemi israélien », a-t-il réitéré.

Le secrétaire général du Hezbollah a averti qu’Israël représente un danger pour tous sans exception, soulignant : « Nous pensons que cette arrogance agressive israélienne aura une fin honteuse face à cette magnifique détermination à son encontre. »

En août, sous la forte pression des États-Unis et d’Israël, le gouvernement libanais a ordonné à l’armée d’élaborer un plan pour désarmer le Hezbollah d’ici la fin de l’année, une mesure largement considérée comme une menace importante pour la sécurité et la stabilité politique du Liban.

Le Hezbollah et son allié politique, le mouvement Amal, ont alors annoncé qu’ils « traiteront la décision comme si elle n’existait pas » et ont accusé le gouvernement de servir les diktats américains.

Source: Avec PressTV