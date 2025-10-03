Le ministre des Affaires étrangères, de l’Immigration et des Expatriés égyptiens, Badr Abdel al-Aty, a déclaré que « le plan du président américain Donald Trump pour Gaza nécessite des discussions plus approfondies sur ses modalités de mise en œuvre, notamment en ce qui concerne la gouvernance et les dispositifs de sécurité ».

Dans un communiqué de presse, M. Abdel al-Aty a souligné que « le plan de Trump pour la bande de Gaza présente de nombreuses lacunes qui doivent être comblées ».

Il a ajouté : « S’il existe une volonté politique, je pense que ce plan pour Gaza peut être mis en œuvre sur le terrain, mais il nécessite un engagement ». Il a poursuivi : « Nous sommes très prudents et discutons actuellement avec le Hamas afin d’évaluer sa réaction à ce plan pour Gaza ».

Plus tôt jeudi, M. Abdel al-Aty a noté que « Le Caire travaille avec le Qatar et la Turquie pour persuader le Hamas d’accepter le plan de Trump visant à mettre fin à la guerre à Gaza », et a averti que « le conflit s’intensifiera si le Hamas refuse ».

« Ne donnons à aucune partie le moindre prétexte pour utiliser le Hamas comme prétexte à ces massacres quotidiens et insensés contre des civils », a indiqué al-Aty lors d’un discours à l’Institut français des relations internationales à Paris.

Ce qui se passe va bien au-delà du 7 octobre

Interrogé sur ses craintes concernant le plan Trump, il a répondu : « L’Égypte ne l’acceptera pas », soulignant : « Le déplacement n’aura pas lieu, il n’aura pas lieu, car il signifie la fin de la cause palestinienne. Nous ne le permettrons en aucune circonstance. »

