Les avions de combat israéliens ont mené, ce vendredi vers 5 h 10 du matin, une série de violents bombardements contre la forêt d’Ali al-Taher, aux abords nord de la localité Nabatieh al-Fawqa, au sud-Liban.

Selon l’Agence nationale d’informations (ANI), les avions d’attaque ont largué plusieurs missiles à concussion, dont les explosions ont provoqué une puissante déflagration, se répercutant dans plusieurs régions du sud.

Ils ont également déclenché d’importants incendies de forêt, que les équipes de la Défense civile libanaise, les Scouts al-Risala et l’Autorité islamique de la santé s’efforcent d’éteindre.

Les raids ont également endommagé et fissuré des dizaines d’habitations dans les quartiers proches des zones ciblées, et ont brisé les vitres de nombreux logements et commerces.

L’armée d’occupation israélienne a prétendu avoir attaqué une position du Hezbollah au mont Beaufort.

C’est la quatrième fois que les forêts d’Ali al-Taher sont soumises à cette violente vague de raids israéliens depuis la fin de la guerre de 66 jours, le 27 novembre 2024.

Depuis cette date, ‘Israël’ ne cesse de violer l’accord du cessez-le-feu conclu avec l’Etat libanais sous le parrainage des USA.

Trois jeunes hommes, dont deux ingénieurs travaillant à la construction des habitations détruites par la guerre, sont tombés en martyre ces dernières 48H suite aux agressions israéliennes aux drones visant respectivement leurs véhicules dans la localité de Kafra et sur la route de Khardali, au sud-Liban.