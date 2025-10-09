Le Bureau politique du mouvement Ansarullah a réitéré le soutien constant du Yémen à la résistance palestinienne jusqu’à la fin de l’agression et la levée du siège de Gaza.

Le Bureau politique a mis en garde contre le nouveau complot sioniste-américain, saluant la sagesse et la détermination des factions de la résistance palestinienne.

Il a souligné que « les factions de la résistance palestinienne subissent d’énormes pressions de la part de divers milieux, notamment de ceux que le Bureau qualifie de larmes de crocodile », notant que « ces parties n’ont pas levé le petit doigt au cours des 24 derniers mois de génocide contre le peuple palestinien».

Le Bureau a réitéré la position ferme et de soutien du Yémen à la résistance palestinienne dans sa lutte contre l’occupation jusqu’à ce qu’elle atteigne ses objectifs et lève le siège de Gaza».

Il convient de noter que Sayyed al-Houthi a tenu les États-Unis et l’occupation israélienne pour responsables de la violence et de la brutalité dans la bande de Gaza, décrivant l’ampleur des crimes israéliens comme honteuse et horrible, et comme ayant atteint un niveau de criminalité horrible et terrifiant.

Source: Médias