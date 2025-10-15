Le journal britannique The Independent a rapporté que, selon des sondages menés par le Public Religion Research Institute et le Pew Research Center, un pourcentage significatif d’Américains considère l’accession au pouvoir de Donald Trump comme faisant partie d’un « plan divin ».

Selon le premier sondage, auquel ont participé plus de 5 700 participants de différents États, un quart des Américains pensent que « Dieu a destiné Trump à remporter l’élection de 2024, ce chiffre atteignant 60 % parmi les protestants évangéliques blancs et 45 % parmi les protestants hispaniques ».

80 % des sympathisants du nationalisme chrétien ont soutenu Trump, un segment qui a également exprimé un large soutien à la théorie du complot QAnon, avec 81 % de ses votants.

En revanche, l’ancienne vice-présidente Kamala Harris a bénéficié d’un large soutien des électeurs protestants noirs (83 %), de 72 % des non-croyants, de 67 % des non-chrétiens et de 62 % des juifs.

Les électeurs catholiques se répartissaient entre 59 % des catholiques blancs soutenant Trump et 55 % des catholiques hispaniques soutenant Harris.

Dans l’enquête du Pew Center, 4 % des personnes interrogées estimaient que « Dieu a choisi Trump parce qu’elles approuvaient sa politique, tandis que 32 % affirmaient que son élection faisait « partie de la volonté de Dieu », sans nécessairement approuver son programme.

49 % ont également affirmé que « Dieu n’interfère pas dans les élections » et 14 % ont déclaré ne pas « croire en Dieu ».

Le rôle central des évangéliques blancs a été souligné : l’enquête indique que 63 % d’entre eux pensent que l’élection de Trump était voulue par Dieu, tandis que 51 % indiquent que la religion a significativement influencé leurs choix politiques, soit le pourcentage le plus élevé parmi tous les groupes religieux.

Les résultats ont montré une corrélation entre la fréquentation régulière des églises et le soutien à Trump.

77 % des évangéliques blancs qui vont rarement à l’église ont déclaré avoir voté pour lui, soulignant ainsi le lien profond entre orientation religieuse et vote politique.

Le discours religieux pro-Trump s’est intensifié après qu’il a survécu à deux tentatives d’assassinat. Lors d’un meeting de campagne à New York, l’un de ses partisans l’a décrit comme un « sauveur », tandis que son adversaire, Harris, l’a comparé à « Satan » et à « l’Antéchrist ».

La révérende Paula White a également qualifié sa survie de « miracle divin », tandis que la tentative d’assassinat de Charlie Kirk, militant d’extrême droite et partisan de Trump, a été liée à une guerre contre les valeurs religieuses conservatrices.

Par conséquent, Trump bénéficie d’une forte cote de popularité parmi les évangéliques blancs : 72 % approuvent sa performance, 69 % louent son éthique et 57 % lui accordent plus de confiance qu’à tout autre président américain.

