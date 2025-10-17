De New York à San Francisco, de Chicago à Atlanta, les organisateurs s’attendent à ce que des millions de manifestants descendent dans les rues des États-Unis demain samedi, pour protester contre la politique du président Donald Trump et « défendre la démocratie », en réponse à l’appel du mouvement « No Kings ».

Ce sera la deuxième journée de manifestations nationales depuis la mi-juin, lorsque cette coalition anti-Trump, qui regroupe une centaine d’organisations, avait organisé une journée de protestation qui a rassemblé des millions de personnes.

Il s’agissait du plus grand mouvement de protestation contre Trump depuis son retour à la Maison-Blanche en janvier dernier.

Quatre mois après la première manifestation, les organisateurs prévoient plus de 2 600 manifestations et protestations, auxquelles devraient participer des millions de personnes.

Outre les grandes villes, des points de rassemblement sont prévus dans tout le pays, et même au Canada voisin, à Toronto, Vancouver et Ottawa.

« Nous ne nous laisserons pas réduire au silence. »

Lors d’une conférence de presse vidéo jeudi, Deirdre Scheffling, responsable de l’Union américaine pour les libertés civiles (ACLU), une organisation de défense des droits civiques, a déclaré : « Des millions d’Américains manifesteront pacifiquement samedi pour dire à l’administration Trump que nous sommes un pays où les gens sont égaux, un pays où les lois s’appliquent à tous, un pays de droit et de démocratie. »

Elle a ajouté : « Face aux abus de pouvoir de Donald Trump et de ses alliés, nous ne nous laisserons pas réduire au silence. »

Leah Greenberg, cofondatrice d’Indivisible, a énuméré ces abus : « Ils envoient la Garde nationale dans les villes américaines. Ils terrorisent nos amis et voisins immigrés. Ils poursuivent leurs opposants politiques. »

Elle a ajouté : « C’est de l’autoritarisme classique : menaces, diffamation, mensonges et intimidation pour contraindre les gens à la soumission. Mais nous ne nous laisserons pas intimider, nous ne nous laisserons pas duper et nous ne nous agenouillerons pas. »

Source: Médias