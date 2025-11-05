Le jeune socialiste Zohran Mandani, élu maire de New York mardi, a estimé que la ville, dont est originaire le président américain, pouvait « montrer à une nation trahie par Donald Trump comment le vaincre ».

Dans son discours de victoire, le premier maire musulman de la plus grande ville des Etats-Unis a estimé que son élection marquait la victoire de « l’espoir sur la tyrannie » et qu' »en cette période d’obscurité politique, New York sera la lumière ».

Celui qui doit entrer en fonction le 1er janvier a aussi qualifié Donald Trump de « despote ».

Interpellant directement le président américain sur sa politique anti-immigration marquée par des raids parfois violents, Zohran Mandani a lancé : « New York restera une ville d’immigrants (…) Pour atteindre l’un d’entre nous, vous devrez d’abord passer à travers nous tous ».

La veille de l’élection, le milliardaire républicain avait appelé à voter pour le principal rival du candidat issu de la primaire démocrate, le centriste Andrew Cuomo, qu’il estimait seul « capable » d’administrer la ville de 8,5 millions d’habitants.

« Si le candidat communiste Zohran Mamdani remporte l’élection pour devenir maire de New York, il est très peu probable que je contribue avec des fonds fédéraux, à l’exception du strict minimum requis », avait aussi mis en garde M. Trump.

Mardi, le président s’est adressé spécifiquement aux électeurs juifs, les enjoignant à ne pas voter pour ce militant de la cause palestinienne.

En réponse, Zohran Mamdani s’est de nouveau engagé, dans son discours de victoire, à « bâtir une mairie qui (…) ne faiblira pas dans la lutte contre le fléau de l’antisémitisme ».

Il a aussi assuré que les plus d’un million de musulmans new-yorkais auront leur place « dans les couloirs du pouvoir ».

Sur un autre sujet d’inquiétude pour certains électeurs, après son appel passé à « couper les fonds » d’une police qu’il jugeait « raciste et anti-LGBT », le futur maire a promis de « travailler main dans la main avec les policiers pour réduire la criminalité » et de « lutter frontalement contre les crises de la santé mentale » et des sans-abris.

Martelant ses principales promesses de campagne (gel des loyers encadrés, bus et crèches gratuits), Zohran Mamdani a estimé avoir reçu « un mandat pour une nouvelle forme de politique, un mandat pour une ville abordable ».

