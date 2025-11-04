Le président américain Donald Trump a déclaré, le lundi 3 novembre, qu’il restreindrait drastiquement les fonds fédéraux destinés à la ville de New York si le candidat démocrate Zohran Mamdani, qu’il a qualifié de « communiste », remportait les élections municipales de mardi, exhortant à voter pour l’ancien gouverneur Andrew Cuomo.

« Si le candidat communiste Zohran Mamdani remporte l’élection à la mairie de New York, il est très improbable que je contribue aux fonds fédéraux, à l’exception du minimum requis, pour ma première ville bien-aimée, car en tant que communiste, cette ville autrefois formidable n’a aucune chance de réussir, ni même de survivre ! La situation ne peut qu’empirer avec un communiste à sa tête », a écrit Trump sur la plateforme sociale de la société X basée aux États-Unis.

Mamdani, membre de l’Assemblée de l’État de New York représentant le 36e district du Queens, est un fervent défenseur de la réforme du logement, de l’extension des transports publics et des programmes de protection sociale.

Il se définit comme un socialiste démocratique, mais rejette l’étiquette de « communiste » souvent utilisée par ses détracteurs conservateurs.

Les propos de Trump interviennent alors que la course à la mairie de New York entre dans sa phase finale, le vote anticipé étant terminé et plus de cinq millions d’électeurs inscrits s’apprêtant à se rendre aux urnes ce mardi pour élire le prochain maire de la ville — une course à trois entre Mamdani, l’ancien gouverneur de New York et les candidats Andrew Cuomo qui se présente comme indépendant et le Républicain Curtis Sliwa.

Trump a également exhorté les électeurs à ne pas donner leurs voix à Sliwa – bon dernier dans les sondages -, estimant qu’un vote pour le candidat républicain ne ferait que favoriser Mamdani.

« Que vous appréciez ou non Andrew Cuomo, vous n’avez pas vraiment le choix. Vous devez voter pour lui et espérer qu’il fera un excellent travail », a-t-il écrit.