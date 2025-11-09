Le cofondateur de Wikipédia, Jimmy Wales a essuyé de vives critiques de la part des rédacteurs et des éditeurs de l’encyclopédie en ligne après son intervention dans un article relatif au génocide à Gaza.

Il est intervenu personnellement pour bloquer les modifications de l’article “Gaza genocide”, invoquant de graves violations de la politique de neutralité de la plateforme (NPOV) et exigeant une révision des contenus.

Wales a demandé aux éditeurs bénévoles d’adopter une “approche neutre”, proposant une formulation du type : “Plusieurs gouvernements, ONG et instances juridiques ont décrit ou rejeté la qualification d’actes d’Israël à Gaza comme relevant du génocide”.

De nombreux observateurs dénoncent une minimisation des accusations de génocide à Gaza, pointant une éventuelle influence pro-israélienne et une atteinte au rôle de Wikipédia dans la documentation des événements internationaux.

Wales a affirmé que l’article « ne répond pas à nos exigences élevées et nécessite une attention immédiate », le qualifiant de « préjudiciable à la neutralité de Wikipédia » en remettant en question la responsabilité d’Israël dans le génocide à Gaza.

Un des contributeurs ayant critiqué Wales l’a accusé d’être « sous pression politique », déclarant : « Il nous demande de trahir la science ».

Un autre contributeur a critiqué Wales, révélant : « Il y a aussi un débat en cours sur la question de savoir si les vaccins à ARNm provoquent des cancers rapides, et sur la question de savoir si Donald Trump a réellement remporté l’élection présidentielle de 2020. Voulez-vous que nous osions modifier ces articles également ? »

Un autre a éditeur a dit : « Je contribue aux articles sur Israël et la Palestine depuis un peu plus de 20 ans, et à ma connaissance, la couverture de la région par Wikipédia n’a jamais suscité autant d’intérêt extérieur qu’aujourd’hui. La plupart des commentaires sont négatifs, provenant de commentateurs pro-israéliens, de X.com, de blogs, etc. »

D’autres ont reconnu que Wales ne contrôle pas Wikipédia et qu’il n’est qu’un contributeur comme les autres, mais qu’il « essayait d’utiliser un argument d’autorité pour promouvoir un livre ».

Un utilisateur a remarqué : « Je ne suis pas sûr que l’appel à la réforme de Jimmy Wales ait besoin de plus que de démontrer que le consensus actuel diffère de ce qu’il considère comme souhaitable. »

Le journal The National a noté dans son commentaire que des experts, notamment l’Association internationale des spécialistes du génocide, Amnesty International, B’Tselem et la Commission du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies dirigée par l’ancien président du Tribunal pénal rwandais pour le Rwanda, Navi Pillay, ont conclu qu’Israël commet un génocide à Gaza.