Le président américain Donald Trump a annoncé que les États-Unis ne financent plus l’Ukraine et que d’autres pays prenaient en charge le coût des armes fournies à Kiev.

Il a déclaré aux journalistes : « Nous ne dépensons plus d’argent pour l’Ukraine ; nous recevons désormais notre argent de l’OTAN. »

Trump, qui a critiqué à plusieurs reprises son prédécesseur Joe Biden pour avoir alloué des milliards de dollars d’aide militaire à l’Ukraine, avait précédemment annoncé un nouveau plan visant à fournir des armes à Kiev par l’intermédiaire des alliés de l’OTAN.

Il a expliqué que « les États-Unis vendent aux pays européens une importante cargaison d’armes d’une valeur de plusieurs milliards de dollars, comprenant des missiles, des systèmes de défense aérienne et des munitions. Les alliés transporteent ensuite ces armes en Ukraine et reconstituent leurs stocks grâce à de nouveaux achats auprès d’entreprises américaines ».

Il a dans ce contexte confirmé que « le plan a reçu l’approbation finale et serait mis en œuvre prochainement grâce aux fonds de l’OTAN ».

Pour sa part, le ministre ukrainien de la Défense, Denys Shmyhal, avait déclaré que Kiev aurait besoin de 12 à 20 milliards de dollars d’aide militaire au cours de l’année à venir, dans le cadre d’une nouvelle initiative menée par l’OTAN pour l’achat d’armes américaines pour l’Ukraine.