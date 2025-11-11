Les bureaux de vote ont ouvert leurs portes, ce mardi matin, pour le début du vote général pour les élections législatives irakiennes de 2025.

La Haute Commission électorale indépendante a annoncé plus tôt que le vote général pour les élections législatives irakiennes débuterait le mardi 11 novembre 2025 à 7h00.

La Commission a précisé que « le nombre d’électeurs inscrits est de 20 063 773, tandis que le nombre de centres de vote s’élève à 8 703 et celui de bureaux de vote a atteint 39 285 ».

Les électeurs sont appelés à départager plus de 7700 candidats, dont près d’un tiers de femmes, pour occuper 329 sièges de députés aux mandats de quatre ans. Les femmes doivent obtenir au moins un quart des sièges du futur Parlement, selon un système de quotas, tandis que neuf sont réservés aux minorités.

Par ailleurs, le Premier ministre irakien, Mohammad Shia al-Soudani, et sa mère ont voté ce mardi matin.

Par ailleurs, le porte-parole militaire des brigades du Hezbollah irakien, Jaafar al-Husseini, et le chef du Mouvement Hikma, Ammar al-Hakim, ont également participé à ces législatives, dont les premiers résultats sont attendus dans les 24 heures qui suivront la fin du scrutin.

Nouri al-Maliki, chef de la Coalition de l’État de droit, et l’ancien Premier ministre irakien, Adel Abdel Mahdi, ont également voté.

Le président de la région du Kurdistan, Nechirvan Barzani, s’est également rendu aux bureaux de vote ce matin.

Dans ce contexte, le ministre irakien de l’Intérieur, Abdel Amir al-Shammari, a déclaré que tous les bureaux de vote sont totalement sécurisés et qu’un plan de sécurité a été mis en place pour le transport des urnes. Il a ajouté que tous les dirigeants sont présents sur le terrain et travaillent sous la supervision du Comité suprême de sécurité, selon l’agence de presse irakienne.