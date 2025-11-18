Arabie saoudite : Agence de presse officielle : Le prince héritier Mohammed ben Salmane reçoit un message du président iranien Massoud Pezeshkian – Site de la chaîne AlManar-Liban
mardi , novembre 18 2025
Médias israéliens : Les négociations israélo-syriennes sont au point mort ; Netanyahu rejette les exigences de Charaa
Achèvement du premier essai en mer pour le Sichuan, premier navire d’assaut amphibie de type 076 de la Chine
Irak : La coalition Reconstruction et Développement de Sudani en tête des résultats définitifs
Médias russes : Tentative d’assassinat déjouée contre le secrétaire du Conseil de sécurité nationale, Sergueï Choïgou
Cheikh Qassem : les USA sont « le fléau du Liban ». Nous refusons d’être des esclaves. C’est le temps de la détermination et du façonnement de l’avenir
Cheikh Qassem : Je conseille au gouvernement, au gouverneur de la Banque centrale du Liban et à tous les concernés : cessez les mesures qui non seulement serrent l’étau autour du Hezbollah et ses partisans, mais aussi l’ensemble du peuple libanais.
Cheikh Qassem : Cette délégation s’oppose à al-Qard al-Hassan, le programme de prêts sans intérêt. Il faut savoir que ce programme est une institution sociale essentielle pour tous. Nul n’a le droit d’empêcher les bonnes actions, l’entraide et la solidarité.
Cheikh Qassem : Il y a quelques jours, une délégation du Trésor américain a été envoyée. Quel était son objectif ? Assommer financièrement le Hezbollah et, par conséquent, tout le peuple libanais.
Cheikh Qassem : Les États-Unis ruinent la vie du peuple libanais.
Cheikh Qassem : Aujourd’hui, si l’on devait nommer les piliers de la corruption financière d’hier et ceux qui la perpétuent aujourd’hui, on constaterait qu’il s’agit de pions aux mains des États-Unis, qui les financent, et leur rôle est notoire.
Arabie saoudite : Agence de presse officielle : Le prince héritier Mohammed ben Salmane reçoit un message du président iranien Massoud Pezeshkian
Depuis 3 heures
17 novembre 2025
Bref
Commentaires
