Les ministres japonais et américain de la Défense sont d’accord que les actions de Pékin « ne contribuent pas à instaurer la paix régionale », suite aux tirs de chasseurs chinois ciblant des avions de chasse japonais avec leurs radars près de Taïwan (Tokyo). – Site de la chaîne AlManar-Liban
Les ministres japonais et américain de la Défense sont d’accord que les actions de Pékin « ne contribuent pas à instaurer la paix régionale », suite aux tirs de chasseurs chinois ciblant des avions de chasse japonais avec leurs radars près de Taïwan (Tokyo).