Le Hamas condamne la légalisation de 19 nouvelles colonies : un comportement colonial et une dangereuse escalade dans le projet d’annexion. – Site de la chaîne AlManar-Liban
عربي
En
Es
Leb. Communication Grp
Al Manar TV
À propos
Contact
Archives
vendredi , décembre 12 2025
Menu
Moyen-Orient
Monde arabe
Monde islamique
Asie et Afrique
Amérique et Europe
Services
Accueil
Articles
Hezbollah
Fréquences d'al-Manar TV
En direct
Le Hamas condamne la légalisation de 19 nouvelles colonies : un comportement colonial et une dangereuse escalade dans le projet d’annexion.
Taïwan cherche un coopération sécuritaire et militaire avec « Israël »
CIA, opération Spiderweb, Ukraine et Russie, Israël et Iran, que de « coïncidences »
Le gendre de Donald Trump, pivot de l’équipe présidentielle malgré les questions
Les États-Unis exigent que les visiteurs divulguent cinq années d’historique sur les réseaux sociaux
Les ministres japonais et américain de la Défense sont d’accord que les actions de Pékin « ne contribuent pas à instaurer la paix régionale », suite aux tirs de chasseurs chinois ciblant des avions de chasse japonais avec leurs radars près de Taïwan (Tokyo).
Le secrétaire général de l’OTAN, Mark Rutte : « une guerre mondiale avec la Russie pourrait frapper tous les foyers en Europe et causer des destructions massives ».
La Colombie offre l’asile à Maduro s’il quitte le pouvoir.
Le gouvernement de Netanyahu approuve la création et la légalisation de 19 colonies en Cisjordanie.
New York Times : les USA ne peuvent pas fabriquer ce dont leur armée a besoin.
Le Hamas condamne la légalisation de 19 nouvelles colonies : un comportement colonial et une dangereuse escalade dans le projet d’annexion.
Depuis 26 minutes
12 décembre 2025
Commentaires
Articles liés
Les États-Unis exigent que les visiteurs divulguent cinq années d’historique sur les réseaux sociaux
Les ministres japonais et américain de la Défense sont d’accord que les actions de Pékin « ne contribuent pas à instaurer la paix régionale », suite aux tirs de chasseurs chinois ciblant des avions de chasse japonais avec leurs radars près de Taïwan (Tokyo).
Le secrétaire général de l’OTAN, Mark Rutte : « une guerre mondiale avec la Russie pourrait frapper tous les foyers en Europe et causer des destructions massives ».
X
Urgent
Brésil
Canada
France
GB
Russie
Afrique du sud
Chine
Congo
Côte d’Ivoire
Deux Corées
Inde
Japon
Irak
Ligue arabe
Algérie
Libye
Maroc
Mauritanie
Arabie saoudite
Bahreïn
EAU
Koweit
Oman
Qatar
Afghanistan
Bengladesh
Iran
Kirghizstan
Mali
Nigéria
Pakistan
Egypte
Entité sioniste
Jordanie
Liban
Palestine
Secrétaire général du Hezbollah
Sénégal
Syrie
Tunisie
Turquie
UE
Ukraine
USA
Venezuela
Vietnam
Yémen
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}
{{first.title}}
{{#articles}}
{{#.}}
{{title}}
{{/.}}
{{/articles}}
plus...
{{#cats}}
{{category}}
{{/cats}}
{{#articles}}
{{title}}
{{/articles}}
plus...