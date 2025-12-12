Le vice-ministre taïwanais des Affaires étrangères, François Wu, a déclaré que son pays « souhaite une coopération de toutes sortes avec Israël », ajoutant que des « progrès » ont été réalisés.

Wu avait tenu ces propos lors d’une interview accordée à la chaîne israélienne Channel 12, quelques jours avant son arrivée secrète en Israël, malgré l’absence de relations officielles entre Israël et Taïwan, comme l’a révélé la chaîne.

Channel 12 a indiqué que la visite de Wu visait à « explorer les possibilités de coopération en matière de sécurité », en particulier concernant le projet de système de défense aérienne multicouche développé par Taïwan, baptisé « T-Dome » (Dôme taïwanais).

Dans ce contexte, M. Wu a fait part, lors de l’interview, du souhait de Taïwan d’acquérir des systèmes de défense israéliens tels que le Dôme de fer ou le système Arrow.

Par ailleurs, Channel 12 a expliqué qu’« Israël a également besoin de Taïwan » car il s’agit d’une « superpuissance en matière d’armement », un point également soulevé par la représentante du ministère israélien des Affaires étrangères à Taïwan, Mia Yaron.

Tout en soulignant que Taïwan est le premier producteur mondial de semi-conducteurs, notamment de puces de pointe, Mme Yaron a insisté sur le fait que le secteur de haute technologie israélien a besoin de ces puces.

« Nous nous efforçons de développer davantage d’accords et de domaines de coopération pour l’économie israélienne », a-t-elle déclaré.

L’ambassade de Chine à Tel-Aviv a condamné jeudi la visite du responsable taïwanais en Israël, affirmant que la question taïwanaise touche à la souveraineté et à l’intégrité territoriale de la Chine et constitue une « ligne rouge infranchissable ».

