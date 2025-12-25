Un haut responsable du Hamas a mis en garde contre l’escalade des confiscations de terres par Israël en Cisjordanie occupée, affirmant qu’il s’agissait d’une extension de la politique de nettoyage ethnique du régime.

Abdul Rahman Shadid a déclaré mercredi que de telles mesures prouvent que le régime israélien est déterminé à poursuivre ses politiques systématiques d’accaparement des terres et à mettre en œuvre son plan plus vaste d’annexion et de déplacement de population.

Le responsable du Hamas a déclaré que la décision d’Israël de confisquer davantage de terres palestiniennes dans le village d’Al-Mughayyir, près de Ramallah, s’inscrit dans le cadre du plan global de colonisation du régime, qui vise à isoler les villages palestiniens de leur environnement.

Il a souligné que ce plan repose sur la confiscation de terres agricoles, la construction de routes d’accès aux colonies et l’expansion des avant-postes de colonisation environnants, ce qui menace les moyens de subsistance des résidents, compromet leur résilience et transforme la terre en un outil de pression et d’extorsion.

Shadid a souligné que la confiscation des terres par Israël est un prolongement de la politique de nettoyage ethnique du régime, qui vise à déplacer les habitants originaires de Cisjordanie.

Il a déclaré que cette mesure visait également à ouvrir la voie à une expansion accrue des colonies et qu’elle constituait un véritable crime de guerre.

Shadid a appelé la communauté internationale et les organisations à prendre des mesures immédiates pour stopper les projets de colonisation d’Israël, les exhortant à aller au-delà des simples déclarations de préoccupation et des condamnations superficielles.

Il a également appelé le peuple palestinien à renforcer sa détermination et son unité, en activant toutes les formes de résistance contre l’occupation et en faisant obstacle à ses projets de colonisation.

Le régime israélien a récemment approuvé la création de 19 nouvelles colonies en Cisjordanie occupée, portant à 69 le nombre de colonies ayant obtenu un feu vert ces trois dernières années.

‘Israël’ occupe la Cisjordanie depuis 1967. La violence a explosé dans toute la région depuis le début de la guerre génocidaire menée par le régime contre la population de Gaza en octobre 2023.

Ces deux dernières années, près de 1 102 Palestiniens ont été tués en Cisjordanie occupée et près de 11 000 autres blessés lors d’attaques menées par l’armée israélienne et les colons. Environ 21 000 personnes ont également été enlevées par les forces du régime d’occupation.

Les organisations de défense des droits humains alertent sur le risque croissant de nettoyage ethnique auquel sont confrontés les Palestiniens de Cisjordanie, dans un contexte de violences persistantes.

En juillet 2024, la Cour internationale de Justice (CIJ) a statué que l’occupation prolongée par Israël de la Palestine historique était illégale et a appelé au démantèlement de toutes les colonies en Cisjordanie et à Qods-Est.

Source: Avec PressTV