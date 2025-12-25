La chaîne de télévision israélienne Kan a révélé, mercredi soir, que la Russie mène une médiation secrète entre ‘Israël’ et la Syrie afin de parvenir à un accord sécuritaire, avec l’aval des États-Unis.

Citant des sources concordantes, la chaine israélienne a ajouté que « l’Azerbaïdjan dirige actuellement les réunions et les pourparlers, notamment les visites de hauts responsables à Bakou ».

Une source sécuritaire bien informée a noté que, malgré la médiation russe, des difficultés de communication persistent entre ‘Israël’ et la Syrie, mais des progrès ont été réalisés ces dernières semaines.

Renforcement des relations entre la Syrie et la Russie

La chaîne de télévision israélienne a en outre rapporté, citant les mêmes sources, que Moscou et Damas s’efforcent de renforcer leurs relations, la Russie ayant déployé des troupes et des équipements dans la région côtière de Lattaquié le mois dernier.

Et de renchérir: « Israël préfère tolérer une présence russe plutôt que de voir la Turquie consolider sa présence et s’implanter dans le sud de la Syrie ».

Mercredi, le ministre syrien des Affaires étrangères, Assaad al-Chaibani, s’est rendu à Moscou pour rencontrer son homologue, Sergueï Lavrov. Il a déclaré que l’objectif de cette rencontre était d’élever les relations bilatérales au rang de relations stratégiques.

Le développement le plus significatif de ces relations a eu lieu le 15 octobre, lorsque le président russe Vladimir Poutine a reçu le président syrien par intérim, Ahmad Charaa.

Les deux parties ont souligné l’importance de renforcer les liens stratégiques et politiques entre leurs pays et de coopérer dans les secteurs de l’énergie et de l’agroalimentaire.