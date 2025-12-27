Un groupe de pression américain pro-israélien a désigné le commentateur politique et journaliste Tucker Carlson comme « Antisémite de l’année », en raison de son opposition au génocide perpétré par Israël à Gaza.

StopAntisemitism a annoncé cette désignation dimanche, accusant Carlson d’hostilité envers Israël. Il lui reproche notamment d’avoir utilisé son podcast et ses interventions médiatiques pour critiquer la guerre et l’influence politique des groupes de pression pro-israéliens à Washington.

Carlson, dont la plateforme en ligne touche des millions de personnes, est devenu l’une des voix de droite les plus influentes dénonçant l’emprise d’Israël sur la politique américaine, en particulier depuis le début de la guerre contre Gaza le 7 octobre 2023.

Il a notamment pris pour cible l’American Israel Public Affairs Committee (AIPAC), qualifiant son influence de «rituel d’humiliation permanent» pour les parlementaires américains et le pays, et a averti que les États-Unis étaient complices de la guerre menée par Israël.

Il a également accusé le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, recherché par la Cour pénale internationale pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité à Gaza, de se vanter ouvertement de son influence sur les dirigeants américains.

« [Netanyahu] parcourt le Moyen-Orient, sa région et son propre pays, c’est un fait, et il déclare sans ambages : « Je contrôle les États-Unis. Je contrôle Donald Trump », a déclaré Carlson en septembre lors d’un entretien avec le journaliste Glenn Greenwald.

Carlson a par ailleurs critiqué le sionisme chrétien, le décrivant comme une force majeure expliquant le soutien inconditionnel des États-Unis à Israël.

« La plus grande menace pour le christianisme dans ce pays [les États-Unis] est le sionisme chrétien », a-t-il affirmé, accusant ses partisans de considérer la fondation et la domination militaire d’Israël comme un mandat biblique.

« Ce ne sont pas des chrétiens ; ce sont des hérétiques », a-t-il ajouté.

Punir les critiques d’Israël

StopAntisemitism affirme que Carlson a pris pour cible Ben Shapiro, commentateur pro-israélien de renom, lui reprochant de privilégier Israël alors que les États-Unis font face à des crises internes de plus en plus graves.

Steve Bannon, ancien stratège de la Maison-Blanche sous la présidence de Donald Trump et resté un allié proche, a vivement critiqué Shapiro ce week-end lors d’une importante convention conservatrice.

« Ben Shapiro est comme un cancer, et ce cancer se propage », a déclaré Bannon sous les acclamations de la foule, le qualifiant de commentateur politique « Israël d’abord ».

Tucker Carlson rend visite aux réfugiés de Gaza et accuse Israël de meurtre d’enfants

Liora Reznichenko, directrice exécutive de StopAntisemitism, a clairement exposé sa stratégie contre les critiques d’Israël.

S’exprimant lors d’une conférence du Jerusalem Post au Capitole en décembre, elle a affirmé que punir les critiques d’Israël était un moyen efficace de lutter contre l’antisémitisme.

« Les résultats parlent d’eux-mêmes », a-t-elle déclaré. « Nous vous mettrons en lumière et, grâce à Google et au référencement, cette lumière vous poursuivra toute votre vie ».

« Que vous cherchiez un emploi, un conjoint, une nounou, ou quoi que ce soit d’autre, notre travail sera toujours documenté », a-t-elle ajouté.

Reznichenko a revendiqué la responsabilité d’au moins 400 pertes d’emploi suite aux campagnes en ligne du groupe, qui ont ciblé des universitaires, des militants et des personnalités médiatiques.

Parmi les personnes visées par Reznichenko figure Rachel Griffin Accurso, éducatrice pour enfants, connue de millions de personnes sous le nom de Mme Rachel. Le groupe l’a accusée d’antisémitisme après qu’elle a partagé des contenus mettant en évidence les souffrances des enfants palestiniens sous les bombardements et le blocus de Gaza par Israël.

Israël a tué au moins 20 000 enfants à Gaza, et l’enclave assiégée compte le plus grand nombre d’enfants amputés par habitant, selon le Comité international de secours.

L’organisation StopAntisemitism a attaqué à plusieurs reprises Accurso pour avoir publié des images d’enfants affamés et d’amputés auprès de ses plus de 20 millions d’abonnés. Elle a même exhorté la procureure générale des États-Unis, Pam Bondi, à enquêter sur elle pour des allégations de financement étranger, sans présenter la moindre preuve.

À l’inverse, le magazine Glamour a nommé Accurso parmi ses « Femmes de l’année » 2025 pour son travail dans le domaine de l’éducation préscolaire et son plaidoyer en faveur des enfants touchés par la guerre dans le monde.

Par Elis Gjevori

Sources : VT Foreign Policy ; via Réseau international