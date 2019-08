Le quotidien en ligne Rai al-Youm a assimilé Donald Trump à un « tigre blessé » pour cause de ses frustrations successives dans le dossier iranien.

« Dépité et embrouillé par ses fiascos successifs vis-à-vis de l’Iran, Donald Trump en est à menacer la Chine d’appliquer des tarifs de 10% sur certains de ses produits à compter du 1er septembre. Les États-Unis ont déjà appliqué des droits de douane de 25% sur des produits chinois d’une valeur de 250 milliards de dollars. Mais la Chine a riposté avec des tarifs sur des produits américains y compris des produits agricoles, d’une valeur de 110 milliards de dollars », affirme l’auteur.

Et d’ajouter : « Ces jours-ci, Trump ressemble bien à un tigre blessé: la plupart de ses politiques, notamment celles concernant l’Iran, sont tombées dans l’impasse. En plus, le président américain a largement perdu la face quand les Européens ont refusé de se joindre à la coalition navale qu’il propose de créer contre l’Iran. La décision de Trump de déclencher une guerre commerciale contre la Chine renvoie peut-être à cette amertume mais ce qui est sûr, c’est que cette décision a déstabilisé les marchés financiers du monde. La Bourse de Tokyo a perdu 2% de ses valeurs et les cours de brut ont chuté de 8%.

Trump, qui avait menacé la Chine il y a des mois, croyait que Pékin hisserait sans aucun doute un drapeau blanc et qu’il céderait aux pressions. Mais la Chine n’a fait aucun cas de ces chantages, tout comme l’Iran. Pékin a simplement accepté de s’asseoir à la table du dialogue mais n’acceptera jamais que les menaces américaines d’alourdir les tarifs sur les produits chinois soient utilisées comme un levier de pression pour manipuler toute négociation. En effet, la Chine de Xi Jinping s’était déjà préparée à ce chantage à l’Américaine et avait déjà commencé à développer son système financier au niveau régional et mondial, loin de la domination du dollar américain », indique l’article.

Le quotidien en ligne poursuit que le « yuan doré » serait l’arme efficace de la Chine dans ce conflit commercial d’autant plus que la Chine s’était déjà débarrassée d’une grande quantité de ses bons de trésors contractés auprès des États-Unis et ce, au profit d’un investissement massif dans l’or et d’autres métaux précieux pour ainsi renforcer de plus en plus sa monnaie nationale.

La Chine s’est déclarée hostile à la domination du dollar et a formé un front uni pour mettre fin au monopole de la monnaie américaine. Le front de dédollarisation est composé de plusieurs pays dont l’Iran, la Russie, la Chine, l’Inde voire la Turquie, ainsi que des membres des BRICS.

À ceci s’ajoutent in fine tous les pays du golfe Persique qui vendent du pétrole à la Chine.

Là, c’est l’Iran qui tirera plus de profits de la guerre commerciale USA/Iran car la Chine néglige systématiquement toutes et chacune des sanctions américaines contre l’Iran. Elle a repris ses importations pétrolières en provenance de l’Iran et il est fort à parier qu’elle élargira ses importations en pétrole iranien, les faisant passer à plus de 700 000 barils par jour.

Et l’article de conclure : « En effet, Trump a commis sa plus grande erreur en déclenchant une guerre commerciale contre la Chine et en imposant des droits de douane de 25 % sur des marchandises en provenance de Chine car cette mesure de provocation aura des impacts négatifs sur sa personne, son administration et sur la monnaie américaine pendant les semaines et les mois à venir. Son erreur encore plus grande aura été de provoquer la Chine, tout en provoquant l’Iran et favoriser ainsi l’émergence d’une alliance sino-iranienne à la fois économique et militaire.

L’Iran a conditionné son retour à la table du dialogue à la levée des sanctions imposées par les États-Unis. La Chine ferait la même demande, tous deux dénonçant le « terrorisme économique US ». D’autre part, tout recul ou toute concession faite par Trump à la Chine entraînera une chute de sa popularité et affaiblira ses chances de briguer un autre mandat. Le monde arabe pourrait être aussi le grand gagnant de cette guerre commerciale américano-chinoise car la fin de la domination du dollar et la formation d’un nouveau système financier mondial qui fonctionnerait indépendamment du dollar, marqueront le début du déclin des États-Unis. »

Source: Avec PressTV