L’Iran a saisi les fréquences radio et les codes d’identification des drones stratégiques américains a assuré le commandant en chef de la force aérospatiale du CGRI, le général de brigade Amir-Ali Hajizadeh, le dimanche 9 février.

« L’Iran dispose de donnés sur toutes les fréquences radio et les codes d’identification des drones américains RQ-4 et MQ-4 utilisés par les USA dans leurs bases dans la région, ce qui lui permet de bloquer leurs systèmes et d’en intercepter le contrôle à des distances allant jusqu’à 60 kilomètres des frontières de l’Iran », a-t-il indiqué. Mettant en garde les États-Unis contre toute tentative d’utiliser des drones MQ-4 Triton contre l’Iran, car » l’Iran sait maintenant tous les codes et fréquences des drones ».

Selon Press TV, citant des experts, il s’agit d’une très mauvaise nouvelle pour les Américains qui servent des drones pour la quasi-totalité de leurs opérations dans l’air et au sol.