La Russie a dévoilé un nouveau radar mobile 3D qui peut détecter des cibles hypersoniques à des portées de 450 km et des altitudes jusqu’à 200 km.

SC Rosoboronexport (qui fait partie de Rostec State Corporation) a entamé des travaux de commercialisation pour mettre sur le marché mondial des armements, le radar mobile tridimensionnel 59N6-TE, développé et produit par le JSC « Centre fédéral de recherche et de production », rapporte le site web Defense Aerospace.

Grâce au travail de milliers de chercheurs, concepteurs et ingénieurs russes, Rosoboronexport peut offrir à ses partenaires étrangers des solutions de défense uniques, qui souvent n’ont pas de contretypes partout dans le monde et sont conformes aux dernières tendances de la guerre moderne.

Sa dernière invention serait un radar de pointe, capable de détecter efficacement une large gamme de cibles aériennes existantes et futures, y compris des cibles hypersoniques.

Le radar 59N6-ТЕ permet de mesurer la distance et l’altitude des cibles aériennes. Il est capable de détecter des objets, volant à une vitesse pouvant atteindre 8 000 km/h à une portée allant jusqu’à 450 kilomètres et à une altitude pouvant atteindre 200 kilomètres. Après détection, il échange des informations radar avec les complexes C4I. Il fonctionne dans des conditions de brouillage et effectue la radiogoniométrie des brouilleurs de bruit actifs.

La station tridimensionnelle mobile 59N6-TE, étant un produit exclusivement russe, dispose d’un mode automatique et semi-automatique d’acquisition et de suivi de cibles aériennes. En mode temps réel, il peut suivre simultanément pas moins de 1 000 objets et reconnaître 8 classes de cibles, ce qui comprend la sélection de missiles antiradars et avertir son propre équipage de combat du danger de l’élimination, entre autres, par une grande précision munitions et missiles à tête chercheuse.

Le radar 59N6-ТЕ comprend également des équipements pour la reconnaissance des cibles aériennes détectées dans les systèmes internationaux de reconnaissance radar Mk-XA et ATC RBS.

Source: Avec Press Tv