Depuis la signature de l’accord de normalisation avec l’entité sioniste, les professionnels du secteur du diamant israéliens souhaitent déménager leurs affaires d’Anvers en Belgique à Dubaï aux Emirats arabes unis, a rapporté le site français pro israélien JForum.

Citant le site journalistique israélien Ynet, ce dernier précise que cet émirat commercialise dans le monde plus de $21,2 Milliards/an en diamants et possède un savoir-faire unique et reconnu par tous. Alors que les diamantaires israéliens de Belgique vendent plus de $12 Milliards/an dans le monde.

Les commerçants de Dubaï disent être inondés par les demandes d’information de la part d’Israéliens qui travaillent habituellement avec Anvers, qui est le centre mondial le plus important pour les diamants polis et bruts et produit 70 % des diamants dans le monde.

La même semaine durant laquelle Israël et les Émirats Arabes ont normalisé leurs relations, le diamantaire israélien Zvi Shimshi s’est dirigé directement vers les Émirats, afin d’ouvrir une société à Dubaï, foyer commercial régional qui est un centre très important pour l’échanges des pierres précieuses.

Il fait partie des 38 Israéliens qui veulent s’installer dans le Centre Multi-Produits de Dubaï (DMCC) au cœur des Échanges de Diamants.

