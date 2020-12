Le site web francophone Press Tv s’est étonné que l’agent des renseignements occidentaux Rouhollah Zam que la justice iranienne vient d’exécuter pour collusion avec l’ennemi et atteinte à la sécurité a été décrit comme étant un journaliste ou un opposant voire un dissident.

« Le communiqué de la France émis à ce sujet traite les Iraniens de « barbares » et s’étonne que l’Iran ait violé ses engagements internationaux en l’éliminant, alors que la France, qui suit une politique anti-iranienne, l’avait abrité sur son sol, couvrant la totalité de ses actions subversives, allant même jusqu’à lui offre garde du corps, argent et équipements », a-t-il protesté.

Press Tv rapporte que dans ses aveux, Zam dit avoir été contacté par un « universitaire français » qui dans la foulée, lui a suggéré de coopérer avec la France!

Selon lui, lors de sa conférence de presse, le porte-parole de la diplomatie iranienne Said Khatibzadeh a révélé de quelles missions il était chargé, en répondant aux la questions d’un journaliste la teneur de la convocation des ambassadeurs allemand et français au Ministère iranien des Affaires étrangères , suite à leur protestation de l’exécution de l’agent Zam. Il a précisé qu’ils ont été convoqués par le directeur général du ministère pour l’Europe .

« Lors de ces deux réunions, le directeur général de l’Europe leur a demandé dans quelle mesure le fait d’inciter les personnes à fabriquer des bombes incendiaires, à planifier des affrontements de rue, à coopérer avec les gouvernements et les services secrets étrangers et ce, dans le but de renverser l’Etat iranien, et à encourager et à aider aux actes criminels armés, pouvaient être appelés du journalisme? », a rapporté M.Khatibzadeh .

Et le directeur général du ministère pour l’Europe de poursuivre dans ses interrogations, toujours selon M. Khatibzadeh : « Dans quel objectif un journaliste surveillé, protégé, et en étroite coopération avec l’Agence française de sécurité intérieure et le Mossad, est poussé à collecter des renseignements sensibles, y compris militaires, et à les mettre à la disposition des services de renseignement étrangers? »

Selon le diplomate iranien « les autorités françaises étaient au courant des activités et agissements anti-iraniens de Zam, et le ministère français des Affaires étrangères, s’est permis de lui autoriser une totale liberté de mouvement en France.

« C’est regrettable que des pays européens soient devenus le refuge de terroristes, et des séparatistes que sont des Monafeghines (Moudjahidine du peuple, NDLR) et les criminels d’Al-Ahwaziyah », a ajouté M. Khatibzadeh.

Plus loin dans ses propos, le porte-parole de la diplomatie iranienne a déclaré que « c’est une tragédie historique que l’Europe divise le terrorisme en bien et en mal en fonction de ses intérêts et en fasse un instrument utilitaire à ses propres fins. Ce cercle vicieux de la haine, de la violence et du terrorisme est l’héritage de cette approche inhumaine».

« L’ironie la plus amère est qu’un pays qui remet secrètement la Légion d’honneur à un dictateur putschiste qui a réprimé des manifestations, emprisonné ou exécuté des gens, parle sans vergogne de démocratie et des droits de l’homme. Ce sont des pays qui, depuis des années, soutiennent sans équivoque le commerce des armes, les agresseurs contre le Yémen, font plonger un peuple entier sans défense dans la famine et la catastrophe humanitaire », a-t-il déploré. Le diplomate iranien faisait allusion à la décoration du président égyptien Abdel Fattah Sissi qui a eu lieu le lundi 14 décembre.

Plus loin dans ses propos, M. Khatibzadeh a évoqué le cas de l’Allemagne : » l’utilisation par les États-Unis d’une base aérienne dans l’un de ces pays européens pour mener des opérations terroristes dans la région, y compris l’assassinat du général Soleimani, ne laisse aucune place à ces apparentes revendications humanitaires surtout qu’un long antécédent existe pour ce genre de politique ».

« La nation iranienne n’oubliera jamais le rôle de ces pays européens qui ont fourni à Saddam Hussein les armes chimiques. Ce qui a conduit à la mort en martyr des habitants de Sardasht et Halabja, ainsi que celle de nombreux éléments du CGRI et de l’armée iranienne. Bon nombre de victimes de la guerre chimique souffrent toujours. Il est regrettable que les valeurs humaines soient devenues un instrument entre les mains des gouvernements qui ont tout transformé et sali, aussi les droits de l’homme que la liberté d’expression… », a-t-il indiqué.

Et M. Khatibzadeh de conclure:

« Aux yeux de la grande nation iranienne, en accueillant des terroristes, l’Union européenne, l’Allemagne et la France se posent en défenseur des droits des terroristes oristes, les pays européens deviennent complices des actes odieux et criminels de ces derniers. Au lieu de reconnaître leur part de responsabilité et de présenter des excuses au peuple iranien et aux familles des victimes du terrorisme. Par conséquent, leurs déclarations témoignent de leur hypocrisie et ne sont rien pour nous. »

En Iran, l’organisation de Moudjahidine du peuple est accusée d’avoir sur les mains le sang des 17 000 iraniens!

Source: Avec Press Tv