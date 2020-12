Deux bébés siamois se trouvent dans un état critique à Sanaa, la capitale du Yémen, pays pauvre de la péninsule arabique où les services de santé ont été dévastés par la guerre saoudo-émiratie, annonce vendredi 18 décembre l’hôpital, espérant qu’ils puissent être opérés à l’étranger.

Nés mercredi, « les deux enfants sont maintenant dans un état critique », indique Majda Al-Khatib, la directrice de l’hôpital Al-Sabein de Sanaa.

L’aéroport de Sanaa est fermé au trafic civil en raison d’un blocus aérien imposé par la coalition. Et le conflit a ravagé les services de santé, déjà fragilisés dans ce pays très pauvre. « Un échocardiogramme a permis de montrer que chacun des deux enfants avait son propre cœur même si la position du cœur de l’un d’eux n’est pas normale », précise Majda Al-Khatib.

Les « faibles capacités » de l’établissement empêchent les médecins de déterminer précisément « quels organes sont connectés », a-t-elle ajouté.

Mme Khatib a sollicité les Nations Unies et l’Organisation mondiale de la santé à lever le blocus imposé par les pays de la coalition saoudo-émiratie et à ouvrir l’aéroport international de Sanaa pour alléger les souffrances de milliers de patients, y compris les cas de jumeaux siamois.

Selon la responsable, le ministère de la Santé, avec lequel elle reste « en contact » régulier, essaie de son côté de plaider cette cause auprès des organisations internationales, parmi lesquelles l’ONU, la seule à opérer des vols à partir de Sanaa.

La coalition saoudo-émiratie impose un blocus sévère contre le Yémen, depuis son intervention militaire en mars 2015.

De son côté, le Directeur du Bureau de la santé, Dr Motahhar Al-Marouni a appelé l’ONU, l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et les institutions internationales et humanitaires à assumer leurs responsabilités et prendre les mesures urgentes pour sauver la vie des jumeaux en les transférant à l’étranger ou en envoyant à Sanaa une équipe médicale spécialisée avec le matériel nécessaire.

M.Marouni a expliqué que le blocus imposé aux ports et aéroports yéménites et la destruction des infrastructures des établissements médicaux ont contribué à la détérioration des services médicaux et à l’exacerbation des souffrances des milliers de patients qui doivent être soignés à l’étranger.

En février 2019, des bébés siamois dans une situation désespérée sont décédés deux semaines après leur naissance à Sanaa, où l’armée yéménite et Ansarullah avaient appelé à leur évacuation urgente vers l’étranger.

Sources: AlMasirah + AFP