Lors d’un point presse ce lundi 21 décembre à Téhéran, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères Said Khatibzadeh a condamné les attaques aux missiles ayant visé dimanche l’ambassade des États-Unis en Irak. Cependant le diplomate a estimé que le timing de l’attaque et la déclaration du département d’État accusant « les milices pro-iraniennes » qui s’en est immédiatement suivie «soulevaient de sérieux soupçons».

«L’attaque contre des bâtiments diplomatiques et résidentiels est inacceptable», a déclaré M. Khatibzadeh, selon l’agence russe Sputnik.

Cependant, le diplomate a ajouté que «le type et le moment choisis de l’attaque ainsi que la déclaration publiée par le département d’État américain soulèvent de sérieux soupçons». «Comme si la déclaration avait été préparée auparavant et publiée immédiatement après l’attaque», a-t-il soutenu.

L’attaque de dimanche a été suivie d’une déclaration du département d’État américain, dans laquelle le secrétaire Mike Pompeo avait affirmé que le peuple irakien avait le droit «de poursuivre en justice les milices soutenues par l’Iran après leurs attaques imprudentes [sur l’ambassade des États-Unis, ndlr] à Bagdad».

L’armée américaine en état d’alerte au Moyen-Orient

Les États-Unis ont mis en état d’alerte avancée leurs armées au Moyen-Orient, à l’approche de la date du décès des généraux Qassem Soleimani et Abou Mehdi Al-Mouhandes, a confié une source militaire au magazine Politico.

Selon cette même source, le Pentagone craint que la République islamique ne profite de la période de transition aux États-Unis et du retrait des forces américaines d’Irak et d’Afghanistan.

En tournée dans la région à deux semaines de cet anniversaire, le chef du Commandement central de l’armée américaine (Centcom), le général Frank McKenzie, a affirmé que les États-Unis étaient «prêts à réagir» si l’Iran les attaque pour marquer cette occasion, a rapporté l’AFP.

«Nous sommes prêts à nous défendre et à défendre nos amis et nos alliés dans la région, et nous sommes prêts à réagir si nécessaire», a-t-il averti, soulignant que «nous sommes dans une très bonne position et que nous serons prêts, quoi que les Iraniens ou leurs alliés décident de faire».

Les États-Unis ont récemment redéployé dans la région le porte-avions USS Nimitz ainsi qu’un escadron supplémentaire de chasseurs et deux bombardiers stratégiques B-52.

Ce lundi 21 décembre, l’USS Georgia, un sous-marin à missiles guidés de classe Ohio de puissance nucléaire est entré dans le Golfe persique en transitant par le détroit d’Ormuz, accompagné par des croiseurs à missiles guidés USS Port Royal et USS Philippine Sea, a indiqué le site web de la télévision émiratie Skynews..

Source: Divers