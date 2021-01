Le commandement de l’armée américaine a démenti être derrière les explosions dont il a été question dans la province de Babylone dans la nuit de lundi à mardi. De même la cellule des forces de sécurité irakienne a nié que ses effectifs aient fait l’objet d’une attaque dans cette région.

Sur sa page Twitter, le porte-parole du Centcom Bill Urban a écrit : « les explosions dont il a été question du côté de Jarf al-Sakher dans la province de Babylone ne résultent pas d’une action militaire américaine ».

Selon ces médias, plusieurs explosions ont été entendues, à l’aube de ce mardi 19 janvier, dans la région de Jarf al-Sakher, au nord du gouvernorat de Babylone, à environ 100 km au sud de Bagdad.

Selon des sources concordantes citées par la télévision libanaise AlMayadeen, ces explosions dues à des frappes aériennes visant les positions de l’armée irakienne et du Hachd al-Chaabi ont été perpétrées alors que des avions de combat américains survolaient la région d’Al-Qaïm à la frontière irako-syrienne.

La Cellule médiatique de sécurité gouvernementale à elle aussi nié que ses forces ont fait l’objet d’une attaque au sud de la capitale.

« Les médias et les réseaux sociaux ont propagé de fausses informations selon lesquelles des appareils des forces de sécurité de la province de Babylone ont fait l’objet d’attaques dans la nuit d’hier. Nous nions ces informations et demandons aux médias et aux bloggeurs de respecter les normes d’exactitude dans la diffusion des informations et de ne pas propager des rumeurs qui pourraient semer la confusion parmi l’opinion publique », a pour sa part assuré cette cellule dans un communiqué.

Mais cette dernière a toutefois précisé que des tours de transfert du courant électrique ont été sabotées par Daech et que « les forces de sécurité sont à la recherche des éléments qui ont réalisé ces actes terroristes ».

Le porte-parole des Kataeb Hezbollah d’Irak Jaafar Husseini a pour sa part, assuré que « les actes de sabotage du nord de Babylone portent les empreintes de bandes criminelles aux motifs sournois ».

Il a indiqué que les explosions contre les tours de transfert du courant électrique est intervenu au moment où les drones de l’ennemi survolait la région ».

