Les forces yéménites ont réalisé, dimanche 7 mars, une offensive d’envergure spectaculaire contre le géant pétrolier saoudien Aramco et des cibles militaires à l’est de l’Arabie saoudite.

Le porte-parole de l’armée et d’Ansarullah a affirmé qu’ « il s’agit de la 6ème opération de dissuasion yéménite, menée à l’aide de 14 drones et de 8 missiles balistiques, a visé avec précision Aramco dans le port de Ras-Tanoura et d’autres cibles militaires dans la région de Dammam (Est), ainsi que des sites militaires à Asir et Jizane (sud) », rapporte la télévision yéménite AlMasirah.

Le général Yehya Sari’ a précisé que « 10 drones de types Sammad-3 et un missile de type Zoulfiqar ont fait part à cette offensive d’envergure ».

« Cette opération de dissuasion s’inscrit dans le cadre du droit naturel et légitime des Yéménites à riposter aux agressions et au blocus saoudiens », a-t-il rappelé.

M.Sari’ a enfin promis l’Arabie « d’autres opérations douloureuses, si elle entend poursuivre son agression et son blocus contre le Yémen ».

Version saoudienne

Côté saoudien, le ministère de l’Energie a indiqué dans un communiqué que « l’un des parcs des réservoirs pétroliers du port de Ras Tanoura dans la région orientale (…) a été attaqué ce matin par un drone venant de la mer ».

Plus tard dimanche, « des éclats d’obus provenant d’un missile balistique sont tombés près de Saudi Aramco dans la ville de Dahran », est-il précisé.

Les attaques n’ont pas fait de victimes ni de dégâts, a ajouté le ministère.

La mission américaine en Arabie saoudite a pour sa part publié un avis évoquant de possibles attaques et explosions de missiles dimanche soir dans la région des trois villes de Dhahran, Dammam et Khobar, dans la province orientale de l’Arabie saoudite, qui abrite la plupart des installations de production et d’exportation de pétrole de Saudi Aramco.

Raids saoudiens contre Sanaa

Plus tôt dimanche, la coalition militaire dirigée par l’Arabie saoudite a lancé des frappes aériennes contre Sanaa, la capitale du Yémen.

Les raids aériens ont provoqué d’énormes colonnes de fumée à Sanaa, selon un correspondant et un photographe de l’AFP sur place. 4 civils dont deux enfants ont été blessés suite à ces bombardements.

Les forces yéménites ont fait état de sept frappes aériennes sur la capitale.

Nous briserons le blocus après la restitution de Ma’rib

Mohammad Al-Bukhaiti

Parallèlement aux attaques visant l’Arabie saoudite, les forces yéménites ont repris leur offensive visant à libérer la ville pétrolière de Ma’rib, des mercenaires de la coalition saoudienne.

Entre-temps, le membre du conseil politique d’Ansarullah, Mohammad Al-Bukhaiti, a déclaré à notre chaine Al-Manar que la sixième opération de dissuasion est l’une des plus grandes offensives en réponse à l’agression saoudienne.

« Ils (les USA et l’Arabie) veulent que le Yémen arrête unilatéralement les opérations, au moment où ils se donnent le droit exclusif de réaliser des progrès sur le terrain, en particulier à Ma’rib (nord) », a indiqué M.Bukhaiti.

Et de souligner : « Nous serons présents sur tous les fronts et intensifierons nos frappes dans les profondeurs saoudiennes après chaque escalade ».

« Le peuple yéménite ne réussira pas à briser le blocus (imposé par l’Arabie) qu’après la restitution de Ma’rib et de ses champs pétroliers », a-t-il réitéré.

M.Bukhaiti a en outre fait état d’un « contact indirect avec les USA via les Omanais. Nous les avons informés que nous continuerons nos opérations contre l’Arabie saoudite tant que cette dernière poursuit son agression contre le Yémen ».

Plus tôt dans la journée de dimanche, Ansarullah a fait part de la destruction d’un drone d’espionnage saoudien au-dessus de la province d’al-Jawf (nord).