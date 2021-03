Le porte-parole du mouvement de résistance yéménite Ansarullah a commenté, mercredi 17 mars, les informations selon lesquelles l’Arabie a acheté des drones de la Turquie pour les utiliser dans sa guerre contre le Yémen.

Lors d’une interview avec la chaine qatarie AlJazeera, Mohammad Abdel Salam a révélé « qu’il n’y a rien de nouveau dans cette information, vu que l’Arabie saoudite achetait des avions turcs depuis le début de son agression ».

Et de souligner : « L’Arabie achète des armes des divers pays du monde sans être en mesure de réaliser des progrès sur le terrain. Quelles que soient les armes acquis par Ryad, notre défense aérienne a abattu les avions turcs, chinois, américains et autres ».

Et M.Abdel Salam d’expliquer : « Nos attaques aux missiles balistiques et aux drones sont d’ordre défensives. Au cours du mois dernier, les forces aériennes de l’agression (saoudienne, ndlr) ont lancé plus de 1000 raids, dont 90% sur la province de Ma’rib (nord) ».

Il a réitéré que « tant que l’agression et le blocus persistent, nous attaques de riposte aux missiles balistiques et aux drones se poursuivront. Nous ne mettrons point fin à nos opérations avant l’arrêt de la guerre et la levée du blocus ».

Il a dans ce contexte rappelé: « l’initiative lancée par le président Al-Mashat qui consiste à mettre fin aux opérations stratégiques lancées par l’armée et Ansarullah en échange de l’arrêt des raids, mais l’autre partie (Arabie, ndlr) n’a pas accepté cette proposition ».

La bataille de Ma’rib

Concernant la bataille autour de Ma’rib (nord), M.Abdel Salam a déclaré « qu’elle bat son plein depuis le début de la guerre et cette région représente l’une des bases militaires les plus importantes pour l’occupation (saoudienne) ».

Et de noter : « l’autre partie a rejeté les neuf points que nous avons proposé à propos de Ma’rib, afin d’épargner le Yémen et cette province des problèmes qui pourront en résulter.

« Nous sommes dans une position défensive » dans la bataille de libération de cette région pétrolifère, a fait savoir M.Abdel Salam, précisant que « quand l’étau s’est resserré sur la coalition et ses mercenaires dans cette zone, les voix internationales se sont élevées. Or, c’est le mutisme total qui régnait face aux souffrances du peuple yéménite ».

Il convient de rappeler que la guerre lancée par l’Arabie, depuis mars 2015, a couté la vie a des dizaines de milliers de Yéménites et provoqué la pire crise humanitaire au monde, selon l’ONU.

Source: Traduit à partir d'AlMasirah