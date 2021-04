Le secrétaire général du Jihad islamique palestinien, Ziad Nakhaleh, a affirmé mardi 6 avril que « l’initiative de paix arabe est plus dangereuse que la déclaration de Balfour ».

Lors d’une interview avec la télévision yéménite AlMasirah, M.Nakhaleh a expliqué que « cette initiative est une reconnaissance arabe du projet sioniste sur la terre de la Palestine ».

« Les régimes arabes veulent que le projet sioniste devienne un fait accompli et que les peuples palestinien et arabe l’admettent », a-t-il ajouté.

Et de poursuivre : « l’entité ennemie n’a pas besoin de l’argent des Emirats, mais les EAU s’humilient face à l’ennemi en payant ces fonds. Les esclaves essaient de s’humilier devant leurs maîtres, et c’est ce que nous voyons dans le cas des Emirats envers l’ennemi israélien et l’administration américaine ».

Des sacs en nylon pour transporter les martyrs

« Cependant, les Arabes fournissent une assistance timide au peuple palestinien qui comprend des sacs en nylon pour transporter les martyrs, et quelques denrées alimentaires. Et cette aide ne peut entrer (dans les territoires palestiniens) qu’après l’approbation de l’ennemi israélien », a-t-il rappelé.

Sur un autre plan, le chef du Jihad islamique s’est dit « fier de la résistance du peuple yéménite face à l’agression, au blocus et aux crimes saoudiens auxquels il fait face depuis six ans ».

Et d’ajouter : « la guerre contre le Yémen est une agression illégitime et injuste. Il s’agit d’une tyrannie saoudienne exercée contre le peuple yéménite sous de faux slogans, dénués de tout fondement ».

Le Yémen est le jumeau de la Palestine

Interrogé sur la relation du Yémen avec la Palestine, M.Nakhaleh a déclaré que « le Yémen est le jumeau de la Palestine dans la résistance et la persévérance, et c’est le pays qui soutient toujours la résistance palestinienne en paroles et en actes ».

Il a en outre qualifié de « sans précédant les manifestations yéménites de solidarité avec la Palestine ».

Et d’ajouter : « Malgré le blocus contre le Yémen, il a aidé le peuple palestinien dans la bande de Gaza assiégée, et accueilli un grand nombre de Palestiniens qu’il les traitent comme ses concitoyens ».

Il a également appelé les Arabes « à tirer une leçon de ce qui s’est passé au Yémen et à stopper leur agression ».

Tempête décisive pour défendre le peuple palestinien

Et de souligner: « Nous aurions souhaité que la tempête décisive annoncée (par l’Arabie) soit conçue pour défendre le peuple palestinien et non pas pour attaquer le peuple yéménite ».

« Les Arabes ont laissé notre peuple seul sous les bombardements et le siège, puis ont lancé une agression contre le peuple yéménite arabe, qui a toujours soutenu le peuple palestinien », a-t-il lancé.

Pour M.Nakhaleh, « les Yéménites qui se tiennent aux côtés de la Palestine malgré la guerre et le blocus, triompheront et contribueront à la victoire finale sur le projet israélien ».

Source: Traduit à partir d'AlMasirah