Alors que l’armée yéménite et les combattants d’Ansarullah ne cessent de progresser sur le front de Ma’rib (nord), les officiers de l’US Navy débarquent dans l’aéroport d’al-Ghaydah dans la province d’al-Mohra à l’est du Yémen, contrôlé par les mercenaires de la coalition saoudienne.

Les attaques répétées ces derniers jours contre les bases militaires et les aéroports saoudiens dans le sud de l’Arabie saoudite se poursuivent; les sources saoudiennes ayant déclaré qu’une série d’explosions avait été entendue à Jizane. Dans ce contexte, le porte-parole des forces armées yéménites a fait état d’une nouvelle attaque au cours de laquelle un drone Qasef-K2 a frappé l’une des principales cibles militaires de la base aérienne du roi Khaled dans la région de Khamis Mushait.

« Nous avons des capacités militaires qui amènent nos forces armées jusqu’au fin fond du territoire saoudien », a pour sa part déclaré un responsable d’Ansarullah en soulignant : « Comme l’a dit le chef d’Ansarullah au Yémen, nous avons des capacités qui surprendront l’ennemi, c’est pourquoi nous leur demandons de mettre fin à l’agression ».

Outre les attaques contre les cibles situées en Arabie saoudite, la Résistance yéménite a réalisé une avancée majeure dans le nord-est du barrage historique de Ma’rib prenant le contrôle de nouvelles positions précédemment détenues par les mercenaires de la coalition.

« L’armée yéménite et les comités populaires ont fait de grands progrès dans les opérations militaires dans diverses régions, en particulier à Ma’rib dont la plupart des régions ont été libérées », a confirmé Hezam al-Assad, membre du bureau politique du mouvement Ansarullah.

Les affrontements qui ont eu lieu au cours des deux derniers jours se sont soldés par la mort de 150 mercenaires de la coalition saoudienne dont un nombre de commandants, a rapporté la chaîne de télévision iranienne arabophone AlAlam.

Au cours des affrontements, les forces conjointes yéménites ont pris le contrôle des positions stratégiques à al-Mashjaa et Tala al-Hamra ainsi que certaines positions dans le nord et l’ouest de Ma’rib.

« De grandes victoires ont été remportées, et de plus grandes victoires seront obtenues, nous atteindrons la ville de Maarib et nous réussirons grâce à Dieu et aux efforts sincères de nos hommes », a déclaré un combattant yéménite.

Les affrontements s’intensifient alors que les sources sur le terrain font état, depuis deux jours, de l’arrivée d’un certain nombre d’officiers de l’US Navy à l’aéroport d’al-Ghaydah qui, situé dans la province d’al-Mohra à l’est du Yémen, occupé par les forces pro-saoudiennes.

Il convient de rappeler que les forces conjointes américano-britanniques sont arrivées, fin janvier, à l’aéroport d’al-Ghaydah. Les agissements des États-Unis et de la Grande-Bretagne dans la province d’al-Mohra ont été rendus publics suite à la visite de l’ambassadeur américain au Yémen Christopher Hansel à l’aéroport de Ghaydah début décembre 2020.

Source: Avec PressTV