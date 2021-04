La branche d’al-Qaïda au Yémen connue sous l’appellation Al-Qaïda dans la péninsule arabique (AQPA) a annoncé avoir lancé une offensive contre les positions des forces de Sanaa (unités de l’armée et Comités populaires) dans le gouvernorat d’Al-Bayda, au centre du Yémen.

Au début du mois de mars, AQPA a appelé ses partisans à résister aux attaques des forces gouvernementales de Sanaa et à les empêcher d’entrer dans la ville de Ma’rib.

20 membres de l’organisation terroriste ont été tués au cours de ces combats ces dernières 24 heures, et d’autres ont été blessés, ont indiqué des sources locales.

Selon des observateurs, cités par le site web de la télévision libanaise al-Mayadeen, AQPA a cherche à lancer ses attaques contre les forces de Sanaa dans le district d’Al-Sawma, à l’est du gouvernorat d’Al-Bayda, pour les divertir. Sa tentative est destinée à réduire la pression intense que celles-ci exercent dans le gouvernorat de Ma’rib sur les positions des forces du président yéménite démissionnaire et contesté Abed Rabbo Mansour Hadi, qui sont soutenues par des avions de la coalition saoudienne.

Le district d’Al-Sawma situé dans le gouvernorat d’Al-Bayda, qui est adjacent au gouvernorat de Ma’rib, a été le théâtre de violents affrontements entre l’armée et les comités populaires d’une part et Al-Qaïda de l’autre.

Selon al-Mayadeen Tv, des sources médiatiques dans le gouvernorat ont indiqué que les forces de Sanaa ont pu reconquérir des sites militaires qui avaient été contrôlés par l’AQPA dans la région al-Dahaki.

Sur le terrain, des avions de combat de la coalition saoudienne ont lancé 18 raids sur la zone stratégique al-Talaat al-Hamra dans le gouvernorat de Ma’rib pour soutenir les forces du président Hadi qui tentent de reprendre son contrôle.

Selon le correspondant d’al-Mayadeen, de violents combats se sont poursuivies entre les forces de Hadi d’un côté et l’armée yéménite et les comités populaires de l’autre côté dans le district de Sarwah du gouvernorat.

Sur les fronts de la province côtière de Hodeïda, à l’ouest du Yémen, les forces gouvernementales de Sanaa ont fait état de 210 nouvelles violations par les forces de la coalition saoudienne sur les fronts au cours des dernières 24 heures.

Parmi les violations répertoriées des forces de la coalition saoudienne à l’accord de Hodeïda figure la création de fortifications de combat dans la région d’Al-Jabaliya dans le district de Tuhayat, au sud de Hodeïda. De plus, les forces de la coalition saoudienne ont bombardé les zones contrôlées par les forces de Sanaa à Hodeïda pendant les dernières heures au moyen de 268 obus d’artillerie.

