L’armée d’occupation israélienne s’est vanté que 160 avions israéliens ont largué 450 missiles sur la bande de Gaza, en 40 minutes, dans la nuit de jeudi à vendredi. Elle a reconnu que les factions de la résistance ont tiré 2.000 missiles et roquettes sur différentes cibles israéliennes, dont 190 dans la nuit de jeudi à vendredi.

Dans un communiqué sur Twitter rapporté par la chaine de télévision qatarie al-Jazeera, le porte-parole de l’armée d’occupation, Avichay Adraee, a déclaré : « Depuis minuit, la nuit dernière, environ 160 avions d’environ 6 bases aériennes ont participé et utilisé environ 450 missiles et obus pour attaquer environ 150 cibles en 40 minutes environ ». Selon lui, ces cibles reviennent aux factions de la résistance palestinienne et sont souterraines.

Selon les correspondants des télévisions libanaises al-Manar et al-Mayadeen, l’armée israélienne bombarde surtout les maisons des Palestiniens à Gaza et des familles entières ont été décimées.

Des tours renfermant des bureaux, des magasins, et les sièges des médias ont également été détruites : dont al-Jawharat et Hanadi…

Ce vendredi 14 mai, al-Mayadeen a rapporté que les raids israéliens ont frappé une maison au nord de la bande de Gaza, une autre à l’est du quartier Zaytoun au sud de Gaza, une troisième à Khan Younès… Al-Manar a rendu compte que plusieurs maisons au centre du camp de Boureij ont été la cible ce vendredi de raids israéliens et il y a eu des martyrs et des blessés.

Dans la nuit, un père de famille et ses trois filles ont succombé dans un raid israélien contre leur maison à Beit Lahia au nord de la bande de Gaza, a rapporté al-Manar.

5 gazaouis sont tombés en martyrs dans un pilonnage de l’artillerie israélienne contre le village Oum al-Naser au nord de la bande.

5 membres de la famille Rantissi dont trois femmes et deux nourrissons sont tombés en martyrs dans un raid contre leur maison à l’est de Rafah, au sud de la bande de Gaza.

Le bilan des tués palestiniens a franchi le seuil des 119, dont 28 enfants et 15 femmes. Et celui des blessés dépasse les 800.

Selon al-Mayadeen, l’UNRWA (Agence de l’ONU pour les réfugiés palestiniens), refuse d’ouvrir les portes de ses écoles dans la bande de Gaza pour accueillir les Palestiniens qui ont perdu leurs maisons ou qui fuient les raids israéliens.

Depuis le matin de ce vendredi, l’artillerie de l’occupation israélienne mène un bombardement de grande envergure tout au long des frontières Est de Rafah , le quartier al-Choujaiyat , Beit Hanoune, et Beit Lahia, a rapporté cette télévision.

2.000 missiles et roquettes tirées par la résistance

En retour, les factions de la résistance palestinienne ont lancé des centaines de missiles sur plusieurs villes israéliennes, notamment Tel Aviv, Ashkelon et Sederot.

Elles ont tiré des salves de roquettes et de missiles contre les aéroports israéliens, dont Ben Gourion et Ramon (avec un missile Ayyash-250 d’une portée de 250 km).

Des installations pétrolières, notamment dans la colonie d’Ashkelon ainsi que la plateforme gazière maritime Tamar, située en Méditerranée ont aussi essuyé des tirs de missiles et elles ont actuellement suspendu leur production.

Maison frappée de plein fouet par les roquettes palestiniennes dans la colonie Betah Takfa

Les frappes de la résistance ont aussi visé des bases militaires israéliennes dont la base aérienne Hatzerim dans le Néguev, à partir de laquelle décollent les avions israéliens pour bombarder la bande de Gaza. Celle-ci a de nouveau été visée pendant la nuit.

De nombreuses maisons de colons israéliens ont été frappées de plein fouet. 70% de la population israélienne se trouve désormais dans les abris.

Ce vendredi, les Brigades al-Qassam du Hamas ont déclaré avoir bombardé une usine chimique de la ville de Nir Oz à l’aide du drone Chéhab (Shehab).

Selon l’armée israélienne, les factions de la résistance ont tiré depuis la bande de Gaza près de 2.000 missiles et roquettes dont 190 dans la nuit de jeudi à vendredi . Elle a fait état de 9 tués israéliens et 130 blessés.

Les factions de la résistance palestinienne ont déclenché leur opération baptisée Épée d’al-Qods en soutien aux jérusalémites. Pendant le mois de Ramadan, ils ont été victimes de mesures de harcèlement et de répression israéliennes pour les empêcher de se rendre à la mosquée al-Aqsa. En même temps, quatre familles habitant le quartier cheikh Jarrah, limitrophe de l’esplanade de mosquées, étaient sous la menace d’expulsion de leurs maisons, après que le Tribunal de Jérusalem a décrété qu’elles appartiennent aux colons. Une cinquantaine de famille jérusalémites, ou l’équivalent de 500 personnes, risquent de perdre leurs maisons où ils s’étaient installés après avoir été expulsés de leur villes et villages dans les territoires palestiniens occupés en 1948, lors de l’implantation de l’entité sioniste.

