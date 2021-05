La fille du Général martyr Qassem Soleimani, l’ex-chef de l’unité al-Qods du corps des gardiens de la révolution iranienne Zeinab Soleimani a adressé un message au peuple palestinien et aux chefs et combattants de l’opération Épée d’al-Qods :

« Au nom de Dieu le Tout Clément, le Tout Miséricordieux

Salutations de l’esprit du martyr Hajj Qassem Soleimani au peuple musulman opprimé et résistant en Palestine et aux dirigeants et combattants de la bataille Épée d’al-Qods, notamment à l’épée de l’Islam le chef Abou Khaled Mohamad al-Deif », le chef des brigades al-Qassam, branche armée du Hamas et dirigeant de la bataille baptisée Épée d’al-Qods, lancée par les factions de la résistance dans la bande de Gaza, en soutien à la mosquée al-Aqsa, à la ville sainte al-Qods et aux jérusalémites, menacés d’expulsion de leurs maisons par les organisations de colons israéliens.

Et de poursuivre :

« Nous condamnons les agressions israéliennes contre nos gens dans la mosquée al-Aqsa, à l’intérieur occupé, et dans la bande de Gaza et nous exprimons tous nos respects et notre estime devant la volonté de ce peuple fier qui a vaincu l’occupant et humilié son prestige.

L’âme de Haj Qassem est heureuse et satisfaite depuis les cieux et nous les enfants de la République islamique et les adeptes de l’école du Hajj Qassem restons fidèles à notre engagement et sommes à vos côtés, jusqu’à ce que la victoire finale, et l’éradication de l’entité usurpatrice de chaque pouce de la terre de Palestine. »

Le défunt général iranien avait joué un rôle essentiel pour prêter main forte a la résistance palestinienne, toutes tendances confondues.

Il s’est lié d’amitié avec tous ses dirigeants et créé un comité entre le Hezbollah, les factions palestiniennes et le CGRI afin de coordonner entre ces parties et d’échanger des expériences en termes de formation.

Le martyr Soleimani a joué un rôle décisif dans le transfert des missiles iraniens vers la bande de Gaza et le savoir-faire de leur fabrication.

Après la guerre 2006 contre le Liban, a révélé le numéro un du Hezbollah, sayed Hassan Nasrallah dans un de ses discours, c’est Soleimani qui a fait parvenir à la résistance palestinienne les missiles antichar de type Kornet, dont la version perfectionnée avait fait ses preuves durant les combats des combattants de la résistance libanaise, détruisant et mettant hors d’état de nuire plus de cent chars israéliens.

Après l’assassinat du général Soleimani, le 3 janvier 2020, lors d’un raid américain à proximité de l’aéroport de Bagdad, le chef du bureau politique du Hamas Ismaïl Haniyeh et durant une cérémonie organisée à Gaza en son honneur, l’avait qualifié « le martyr d’al-Qods », le répétant à trois reprises.

« Jamais nous n’avons renoncé à cette question et nous avons toujours déclaré franchement que la République islamique d’Iran soutient le peuple palestinien et la libération d’al-Qods et appelle à la formation d’un gouvernement palestinien unifié dans toutes les parties du territoire et de la Palestine historique et soutient la résistance armée dans le pays face à l’entité sioniste. Il ne fait aucun doute que nous avons pu aider la résistance sur les plans défensif et offensif, et lui avons donné des conseils et procuré les capacités. La République islamique d’Iran n’a jamais hésité et n’hésitera jamais à soutenir le peuple palestinien dans sa lutte face cette entité fausse et criminelle d’Israël », a indiqué pour sa part le conseiller du chef du parlement iranien pour les questions internationales Hussein Amir Abdollahian dans une interview avec la télévision iranienne arabophone al-Alam.

