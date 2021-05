Le chef du bureau politique du Hamas, Ismail Haniyeh, a déclaré aujourd’hui, vendredi, que « la résistance palestinienne a porté un coup douloureux et dur qui aura des séquelles sur l’entité sioniste, ses colons et son avenir ».

Dans un discours télévisé, Haniyeh a affirmé que la bataille se poursuivra jusqu’à la libération d’al-Qods.

Voici ci-dessous les propos essentiels de son discours.

La bataille se poursuivra jusqu’à la libération d’al-Qods

Al-Qods et la mosquée al-Aqsa sont une ligne rouge et notre peuple ne peut en aucun cas y renoncer quels que soient les sacrifices

Ce qui a été réalisé est une victoire divine. Cette victoire est le fruit des efforts de toutes les factions de la résistance

Tout le sang qui a été versé dans cette bataille Épée d’al-Qods et dans les batailles qui l’ont précédée, c’est de la résistance sur le chemin d’al-Qods. La bataille contre l’ennemi a le mérite de lui avoir donné une leçon qu’il n’oubliera jamais.

Cette défaite aura des séquelles sur toutes les institutions de l’occupation, sécuritaires et militaires et sur l’avenir de sa présence sur notre terre. Cette bataille aura une suite; Al-Qods est l’axe du conflit

Al-Qods est notre âme, notre doctrine, les battements de notre cœur et la capitale de notre Etat

La phase d’après l’Epée d’al-Qods verra l’élaboration de nouvelles stratégies

La bataille a sabordé tous les projets de découragement et de normalisation avec l’occupation sioniste

Nous allons reconstruire Gaza et construire ce qui avait été détruit par la machine d’occupation.

Et nous sommes engagés envers les prisonniers et les familles des martyrs et des blessés.

Nous sommes fiers et honorés devant cette résistance et ses dirigeants héroïques. Nous saluons toutes les factions, et leurs dirigeants Yahya Sinwar et Muhammad al-Deif.

Cette victoire a été réalisée grâce au sang des martyrs qui se sont levés dans cette bataille bénie, des chefs de la résistance et de notre peuple à la suite des massacres commis par l’ennemi sioniste.

Gaza la fière, a payé la facture du sang pour le bien-être d’al-Qods et d’Al-Aqsa, et pour consolider l’équation de la résistance.

Des dizaines de milliers de personnes à al-Qods, en Cisjordanie et dans les territoires de 48 ont marché vers Al-Aqsa pour la protéger de leur poitrine nue, confirmant au monde qu’al-Qods nous appartient et qu’Al-Aqsa est une ligne rouge.

La résistance qui défendait al-Qods et Al-Aqsa a été à la hauteur des espoirs misés sur elle et au niveau de la bataille.

Ni le peuple palestinien ni la nation arabe et islamique ne peuvent abandonner Al-Aqsa, quels que soient les sacrifices.

Il faut renforcer nos relations avec la communauté internationale où nous avons vu des changements auprès de l’opinion publique occidentale.

Nous remercions les dirigeants égyptiens pour leurs efforts pour freiner l’agression israéliennes. Nous remercions le Qatar pour ses efforts dans le cessez-le-feu.

Et nous tenons à remercier la République islamique d’Iran, qui n’avait pas lésiné dans les moyens, offrant à la résistance à Gaza tout l’argent et les armes dont elle a besoin.

Source: Médias