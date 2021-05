Le magazine Military Watch, spécialisé dans les sujets militaires, a révélé que le système de défense anti-aérien israélien, Dôme de fer, a une capacité limitée face aux drones.

Et de révéler : « le Dôme de fer a abattu, lors de la guerre de 11 jours contre Gaza, un drone israélien de type Skylark. Cet incident a suscité de grandes inquiétudes chez les dirigeants israéliens ».

« La situation pouvait être plus dangereuse dans une guerre plus large, impliquant des des parties lourdement armées comme le Hezbollah », a-t-on souligné de même source, citée par la télévision libanaise Al-Mayadeen.

L’armée d’occupation israélienne a confirmé qu’une batterie du Dôme de fer a accidentellement abattu un drone Skylark, sans fournir d’autres détails.

Le quotidien israélien Haaretz a été le premier à rendre compte du tir accidentel, ce que Tsahal a reconnu par la suite.

On ne sait pas quand l’incident s’est produit et si le système du Dôme de fer a abattu d’autres drone, lors des récents affrontements contre Gaza.

Le Hamas avait déclaré qu’il avait lancé un certain nombre d’avions sans pilote vers les territoires occupés pendant la dernière guerre, y compris des modèles d’un nouveau drone kamikaze baptisé Shehab.

De plus, la résistance palestinienne a tiré plus de 3000 roquettes contre les colonies et les villes occupées, en riposte aux agressions israéliennes contre les Palestiniens. P