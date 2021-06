« Israël est fort face à ses ennemis, mais de l’intérieur, il est faible, fragmenté et blessé », a déclaré le ministre israélien de la Sécurité, Benny Gantz, lors d’une conférence organisée par le Bureau des avocats.

Il a ajouté : « Tout comme nous devons maintenir Israël fort face aux menaces extérieures, il est important en ce moment de le préserver de l’Intérieur ».

Selon lui, « Israël est entre de bonnes mains responsables en matière de sécurité et il le restera donc,

S’engageant à ce que les considérations politiques ne soient pas incluses dans les questions de sécurité, en dépit des nombreuses préoccupations soulevées récemment, il a souligné : « je sais que dans le nouveau gouvernement, ils agiront également avec une responsabilité sécuritaire et politique non moins que l’actuelle. »

Le dimanche 30 mai, une controverse a éclaté entre le chef du parti israélien de droite, Naftali Bennett, et le Premier ministre Benjamin Netanyahu, lorsque le premier a annoncé son soutien au chef de l’opposition Yair Lapid, ce qui renforce la possibilité de former ce qu’il décrit comme un « gouvernement de changement » qui met fin à l’ère du règne de Benjamin Netanyahu.

Bennett a déclaré qu' »il n’y aura plus de gouvernement de droite en Israël dirigé par Benjamin Netanyahu … Ce sera soit une cinquième élection, soit un gouvernement d’unité ». Selon lui, la crise politique en Israël est « sans précédent » et « cette folie peut être stoppée ».

« Il est possible d’aller aux élections. Cette folie peut être arrêtée et que la responsabilité peut être prise », a-t-il taclé.

Ce à quoi Netanyahu a immédiatement répondu en disant : «Je suis élu par le public».

Lors d’une conférence de presse, il a accusé Bennett « de mener la ruse du siècle après avoir promis de ne pas permettre à Lapid d’être Premier ministre ». « La seule chose qui compte pour Bennett est qu’il soit Premier ministre et le reste n’est que de la poussière dans les yeux », a-t-il dit.

Selon Netanyahu, « ce que Bennet a dit pendant les élections et pendant l’escalade militaire avec les factions palestiniennes dans la bande de Gaza « ne sont que des paroles creuses », assurant qu’«un meilleur gouvernement de droite peut être formé immédiatement avec la fin du mandat de Lapid de former le gouvernement».

Source: Médias