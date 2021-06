L’appareil de sécurité israéliens va veiller à ce que « le Premier ministre Benjamin Netanyahu ne chauffe aucun front maintenant », dans le contexte d’un éventuel changement de gouvernement en Israël, suite à l’annonce par Yair Lapid , le chef du parti Yesh Atid qu’il pourrait former un gouvernement.

Selon le site Arabs48 des Palestiniens des territoires de 1948, le voyage ce jeudi 3 juin du ministre israélien de la Défense Benny Gantz pour Washington, sur son invitation, s’est produit dans le contexte de la crainte des États-Unis que Netanyahu n’attaque l’Iran pour empêcher son éviction.

Le mardi 1er juin, Netanyahu avait déclaré qu’Israël préfère lancer une attaque militaire contre l’Iran, même si cela provoquerait des tensions avec l’administration américaine.

Lors de la cérémonie de désignation du nouveau chef du Mossad, David Barnea succédant à Yossi Cohen, les médias israéliens ont rapporté les propos de Netanyahu, que si Israël était contraint de choisir entre s’abstenir de frictions avec les États-Unis et une attaque en Iran, « la suppression de la menace existentielle prévaudra ».

« L’Etat d’Israël doit faire tout ce qui est en son pouvoir pour s’assurer que dans n’importe quelle situation l’Iran ne se dotera pas d’une arme nucléaire », avait insisté Netanyahu.

Citant une source de sécurité, la chaine de télévision israélienne Canal12 rapporte : « Ce sont des jours sensibles, et une course contre la montre se déroule en parallèle sur l’accord nucléaire. C’est la raison principale du voyage de Gantz la nuit dernière. Ils se rendent compte en Israël que les Américains sont déterminés à parvenir à un accord d’ici au 18 juin…Après cela, des élections auront lieu en Iran, et il sera plus difficile de signer un accord après cela ».

Dans une déclaration publiée par le ministère israélien de la Défense, Gantz a déclaré qu’il mènera « un dialogue stratégique sur l’accord qui est en cours d’élaboration avec l’Iran, et sur la préservation de la supériorité militaire qualitative et de la stabilité d’Israël au Moyen-Orient ».

Le ministère israélien de la Défense a indiqué que « Gantz présentera aux hauts responsables de l’administration américaine le plan qu’il a mis en place dans l’establishment de la sécurité, pour maintenir un calme à long terme dans la bande de Gaza et récupérer » les prisonniers israéliens et les personnes disparues détenues par le Hamas, en plus de « renforcer l’alliance avec les partis modérés et l’Autorité palestinienne ».

Gantz a critiqué les déclarations de Netanyahu, affirmant que « les États-Unis étaient et resteront l’allié le plus important d’Israël pour maintenir sa sécurité et sa supériorité sécuritaire dans la région ».

« Si des divergences interviennent, il faudra les résoudrai par un dialogue à huis-clos et non via un discours défiant qui pourrait nuire à la sécurité d’Israël », a-t-il affirmé.

